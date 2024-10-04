УКР
Впродовж дня загарбники понад 20 разів атакували Нікопольщину, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Впродовж дня п'ятниці, 4 жовтня, ворог понад 20 разів атакував Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе. Поранено чоловіка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, під ворожими ударами опинилися Марганецька, Мирівська і Покровська громади, а також Нікополь.

Нікопольщина обстріли

"Понад 20 разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Найбільше – дронами-камікадзе. Обстрілював й артилерією", - розповів очільник ОВА.

Ворог обстрілював Нікопольщину з дронів і артилерії

Внаслідок російських обстрілів постраждав 46-річний чоловік. З осколковим пораненням він лікуватиметься амбулаторно.

Також через атаки окупантів загорівся приватний будинок. Ще три – пошкоджені. Окрім того, під ворожі обстріли потрапила й інша інфраструктура, зокрема, санаторій, а ще авто.

обстріл (30375) Нікополь (1322) Дніпропетровська область (4147)
