Вночі та вранці росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії і дронами-камікадзе

4 жовтня вночі та вранці російські війська атакували з важкої артилерії і дронами-камікадзе Нікопольщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночі та вранці російська армія продовжувала атаки на Нікопольщину. Тамтешні території агресор обстрілював з важкої артилерії. Бив дронами-камікадзе. А ще скинув боєприпас з БпЛА", - ідеться в повідомленні.

Дивіться: Протягом дня росіяни атакували Нікопольщину артилерією і дронами-камікадзе: поранено двох чоловіків. ФОТОрепортаж

Як зазначається, окупанти поцілили по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах.

Минулося без загиблих і постраждалих.