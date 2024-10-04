Вночі та вранці росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії і дронами-камікадзе
4 жовтня вночі та вранці російські війська атакували з важкої артилерії і дронами-камікадзе Нікопольщину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Вночі та вранці російська армія продовжувала атаки на Нікопольщину. Тамтешні території агресор обстрілював з важкої артилерії. Бив дронами-камікадзе. А ще скинув боєприпас з БпЛА", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, окупанти поцілили по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах.
Минулося без загиблих і постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль