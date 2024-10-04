Ночью и утром россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.
4 октября ночью и утром российские войска атаковали из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе Никопольщину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Ночью и утром российская армия продолжала атаки на Никопольщину. Тамошние территории агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии. Бил дронами-камикадзе. А еще сбросил боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оккупанты попали по Никополю, Мировской и Покровской громадах.
Прошло без погибших и пострадавших.
