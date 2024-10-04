РУС
Ночью и утром россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.

Обстріли Нікопольщини 25 вересня

4 октября ночью и утром российские войска атаковали из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе Никопольщину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Ночью и утром российская армия продолжала атаки на Никопольщину. Тамошние территории агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии. Бил дронами-камикадзе. А еще сбросил боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты попали по Никополю, Мировской и Покровской громадах.

Прошло без погибших и пострадавших.

обстрел (29023) Никополь (1151) Лысак Сергей (111) Днепропетровская область (4356)
