Ночью и утром россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.

4 октября ночью и утром российские войска атаковали из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе Никопольщину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Ночью и утром российская армия продолжала атаки на Никопольщину. Тамошние территории агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии. Бил дронами-камикадзе. А еще сбросил боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении.

Также читайте: В течение дня оккупанты атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе: ранены три человека

Как отмечается, оккупанты попали по Никополю, Мировской и Покровской громадах.

Прошло без погибших и пострадавших.