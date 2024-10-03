РУС
В течение дня оккупанты атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе: ранены три человека

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 29 вересня

3 октября российские войска несколько раз атаковали три района Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадали три человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Три района Днепропетровщины сегодня атаковал враг.

  • На Никопольщине пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Агрессор применил дроны-камикадзе и артиллерию. Сбросил боеприпас с БПЛА.

Пострадали три человека, есть повреждения в частном секторе.

Читайте также: Враг бил по Никопольщине: повреждена инфраструктура

  • Артобстрел пережила и Зеленодольская громада, что на Криворожье. По ней же российская армия ударила еще и беспилотником. К счастью, обошлось без жертв.
  • Ударили оккупанты и по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Там загорелась сухая трава, пожар потушили. Люди целы.

Напомним, в ночь на 3 октября враг бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял Покровскую громаду.

обстрел (29023) Лысак Сергей (111) Днепропетровская область (4356)
