В течение дня оккупанты атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе: ранены три человека
3 октября российские войска несколько раз атаковали три района Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадали три человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Три района Днепропетровщины сегодня атаковал враг.
- На Никопольщине пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Агрессор применил дроны-камикадзе и артиллерию. Сбросил боеприпас с БПЛА.
Пострадали три человека, есть повреждения в частном секторе.
- Артобстрел пережила и Зеленодольская громада, что на Криворожье. По ней же российская армия ударила еще и беспилотником. К счастью, обошлось без жертв.
- Ударили оккупанты и по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Там загорелась сухая трава, пожар потушили. Люди целы.
Напомним, в ночь на 3 октября враг бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял Покровскую громаду.
