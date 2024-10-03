Протягом дня окупанти атакували Дніпропетровщину артилерією і дронами-камікадзе: поранено трьох людей
3 жовтня російські війська кілька разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією і дронами-камікадзе. Постраждали троє людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Три райони Дніпропетровщини сьогодні атакував ворог.
- На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Агресор застосував дрони-камікадзе й артилерію. Скинув боєприпас з БпЛА.
Постраждали троє людей, є пошкодження в приватному секторі.
- Артобстріл пережила й Зеленодольська громада, що на Криворіжжі. По ній же російська армія вгатила ще й безпілотником. На щастя, минулося без жертв.
- Вдарили окупанти і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там зайнялася суха трава, пожежу загасили. Люди цілі.
Нагадаємо, в ніч проти 3 жовтня ворог бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Покровську громаду.
