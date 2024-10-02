Ворог бив по Нікопольщині: пошкоджено інфраструктуру

Ввечері та вночі 2 жовтня 2024 року російська армія продовжувала завдавати ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словаси, ворог атакував райцентр і Марганецьку громаду. Для цього застосовував дрони-камікадзе та артилерію.

"Понівечена інфраструктура. Люди, на щастя, не постраждали", - уточнив Лисак.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що протягом дня 1 жовтня росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів: застосовували артилерію і дрони-камікадзе.