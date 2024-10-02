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Враг бил по Никопольщине: повреждена инфраструктура

Наслідки обстрілу Нікополя 29 вересня

Вечером и ночью 2 октября 2024 года российская армия продолжала наносить удары по Никопольщине Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг атаковал райцентр и Марганецкую громаду. Для этого применял дроны-камикадзе и артиллерию.

"Повреждена инфраструктура. Люди, к счастью, не пострадали", - уточнил Лысак.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение дня 1 октября россияне атаковали Никопольщину более 15 раз: применяли артиллерию и дроны-камикадзе.

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обстрел (27405) Никополь (1040) Днепропетровская область (4007)


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