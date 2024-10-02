Протягом дня росіяни атакували Нікопольщину артилерією і дронами-камікадзе: поранено двох чоловіків. ФОТОрепортаж

2 жовтня окупанти кілька разів атакували населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області артилерією і дронами-камікадзе. Двоє чоловіків дістали поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Протягом дня російські війська били по двох районах Дніпропетровщини. Декілька разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади", - написав він.

У Марганецькій громаді постраждали дві людини – чоловіки 69 і 89 років. Вони госпіталізовані.

Виникло декілька пожеж. Горіла, зокрема, приватна садиба. Вогонь скрізь рятувальники приборкали.

Пошкоджені також інфраструктура, транспортне підприємство. Знищені приватний будинок і гараж. Понівечені пів десятка осель місцевих, стільки ж господарських споруд, теплиця. Зачепило й лінії електропередач.

Поцілив ударним БпЛА агресор і по Синельниківщині. В одній з громад побитий приватний будинок. Люди вцілили.

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