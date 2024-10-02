В течение дня россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе: ранены двое мужчин. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 октября оккупанты несколько раз атаковали населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе. Двое мужчин получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В течение дня российские войска били по двум районам Днепропетровщины. Несколько раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. Потерпели Никополь, Мировская и Марганецкая громады", - написал он.

В Марганецкой громаде пострадали два человека - мужчины 69 и 89 лет. Они госпитализированы.

Возникло несколько пожаров. Горела, в частности, частная усадьба. Огонь везде спасатели потушили.

Повреждены также инфраструктура, транспортное предприятие. Уничтожены частный дом и гараж. Повреждены полдесятка домов местных жителей, столько же хозяйственных построек, теплица. Зацепило и линии электропередач.

Атаковал ударным БпЛА агрессор и Синельниковщину. В одной из громад побит частный дом. Люди невредимы.

