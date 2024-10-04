В течение дня захватчики более 20 раз атаковали Никопольщину, ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня пятницы, 4 октября, враг более 20 раз атаковал Никопольский район Днепропетровской области, применяя артиллерию и дроны-камикадзе. Ранен мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, под вражескими ударами оказались Марганецкая, Мировская и Покровская громады, а также Никополь.

"Более 20 раз в течение дня враг атаковал Никопольщину. Больше всего - дронами-камикадзе. Обстреливал и артиллерией", - рассказал глава ОВА.

В результате российских обстрелов пострадал 46-летний мужчина. С осколочным ранением он будет лечиться амбулаторно.

Также из-за атаки оккупантов загорелся частный дом. Еще три - повреждены. Кроме того, под вражеские обстрелы попала и другая инфраструктура, в частности, санаторий, а еще авто.

