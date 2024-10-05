Более 20 раз в течение дня россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии. ФОТОрепортаж

В течение дня 5 октября российские войска совершили на Никопольский район Днепропетровской области более 20 атак.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Под ударами вражеских дронов-камикадзе и артиллерии снова была Никопольщина. Агрессор ударил по району более 20 раз", - говорится в сообщении.

Как отмечается, от атак оккупантов пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады.



В результате обстрелов изуродованы 3 частных дома, хозяйственная постройка и парник.



По данным главы ОВА, жители не пострадали.

