Более 20 раз в течение дня россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии. ФОТОрепортаж
В течение дня 5 октября российские войска совершили на Никопольский район Днепропетровской области более 20 атак.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Под ударами вражеских дронов-камикадзе и артиллерии снова была Никопольщина. Агрессор ударил по району более 20 раз", - говорится в сообщении.
Как отмечается, от атак оккупантов пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады.
В результате обстрелов изуродованы 3 частных дома, хозяйственная постройка и парник.
По данным главы ОВА, жители не пострадали.
