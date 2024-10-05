РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10400 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
456 0

Более 20 раз в течение дня россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии. ФОТОрепортаж

В течение дня 5 октября российские войска совершили на Никопольский район Днепропетровской области более 20 атак.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Под ударами вражеских дронов-камикадзе и артиллерии снова была Никопольщина. Агрессор ударил по району более 20 раз", - говорится в сообщении.

Как отмечается, от атак оккупантов пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады.

В результате обстрелов изуродованы 3 частных дома, хозяйственная постройка и парник.

По данным главы ОВА, жители не пострадали.

Также смотрите: В течение дня захватчики более 20 раз атаковали Никопольщину, ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріли Нікопольщини 5 жовтня
Обстріли Нікопольщини 5 жовтня
Обстріли Нікопольщини 5 жовтня

Автор: 

обстрел (29065) Никополь (1154) Днепропетровская область (4363)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 