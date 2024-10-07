Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією 10 разів. ФОТОрепортаж
7 жовтня російські окупанти 10 разів обстрілювали Нікопольський район з артилерії та атакували дронами-камікадзе.
Про це написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Під обстрілами опинились Нікополь, Марганець та Покровська громада.
"Пошкоджені 3 приватні будинки. На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих", - зазначив Лисак.
