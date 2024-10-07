Окупанти атакували Новослобідську громаду на Сумщині: загинули два рідні брати

У понеділок, 7 жовтня, унаслідок російського артобстрілу по Новослобідській громаді на Сумщині у власному будинку загинули два брати.

Про це повідомила прокуратура Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прокуратури, 7 жовтня близько 03:00 російські загарбники здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Новослобідської громади Конотопського району.

Унаслідок атаки ворога загинули два рідні брати – 35-річний та 38-річний, пошкоджене приватне домоволодіння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі та зранку росіяни обстріляли 4 громади на прикордонні Сумщини, загалом за добу завдали 144 удари по території області. Поранено 5 людей. ФОТОрепортаж

Сумська обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Очільниця Новослобідської громади Ольга Гаркавенко повідомила "Суспільному", що брати загинули в селі Бунякине на Сумщині.

Раніше повідомлялося, що увечері 6 жовтня російські загарбники атакували ударним безпілотником цивільну інфраструктуру Сум. Є постраждалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на рейсовий автобус, троє поранених. ФОТОрепортаж