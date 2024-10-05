На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на рейсовий автобус, троє поранених. ФОТОрепортаж

У Річківській громаді, що на Сумщині, російські загарбники скинули з дрона вибуховий пристрій на рейсовий автобус. Внаслідок ворожої атаки три людини зазнали поранень.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"В Річківській громаді Сумського району росіяни з БПЛА скинули вибуховий пристрій на рейсовий маршрутний автобус "Суми-Річки". Внаслідок вибуху дістали поранення троє мирних жителів та пошкоджено маршрутний автобус" - йдеться у повідомленні.

В ОВА також показали фото наслідків російської атаки.

