На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на рейсовий автобус, троє поранених. ФОТОрепортаж

У Річківській громаді, що на Сумщині, російські загарбники скинули з дрона вибуховий пристрій на рейсовий автобус. Внаслідок ворожої атаки три людини зазнали поранень.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"В Річківській громаді Сумського району росіяни з БПЛА скинули вибуховий пристрій на рейсовий маршрутний автобус "Суми-Річки". Внаслідок вибуху дістали поранення троє мирних жителів та пошкоджено маршрутний автобус" - йдеться у повідомленні.

В ОВА також показали фото наслідків російської атаки.

Окупанти скинули з дрона вибухівку на автобус на Сумщині

Окупанти атакували автобус на Сумщині

обстріл (30425) Сумська область (4151)
