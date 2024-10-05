На Сумщине оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на рейсовый автобус, трое раненых. ФОТОрепортаж
В Речковской громаде, что на Сумщине, российские захватчики сбросили с дрона взрывное устройство на рейсовый автобус. В результате вражеской атаки три человека получили ранения.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"В Речковской громаде Сумского района россияне с БПЛА сбросили взрывное устройство на рейсовый маршрутный автобус "Сумы-Речки". В результате взрыва получили ранения трое мирных жителей и поврежден маршрутный автобус", - говорится в сообщении.
В ОВА также показали фото последствий российской атаки.
