Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один человек получил ранение
Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли почти 150 ударов по Сумской области
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области
"Всего за прошедшие сутки насчитано 146 ударов. Всего 35 населенных пунктов Сумской области подвергались обстрелам из различных видов оружия.
В результате ударов ранен гражданский человек, повреждены 16 частных жилых домов, гражданский грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль