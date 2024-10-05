РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10482 посетителя онлайн
Новости
496 0

Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один человек получил ранение

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли почти 150 ударов по Сумской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области

"Всего за прошедшие сутки насчитано 146 ударов. Всего 35 населенных пунктов Сумской области подвергались обстрелам из различных видов оружия.

В результате ударов ранен гражданский человек, повреждены 16 частных жилых домов, гражданский грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне в течение дня 50 раз обстреляли Сумщину, ранен один человек

Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстрел (29065) Сумская область (3586)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 