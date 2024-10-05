Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один человек получил ранение

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли почти 150 ударов по Сумской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области

"Всего за прошедшие сутки насчитано 146 ударов. Всего 35 населенных пунктов Сумской области подвергались обстрелам из различных видов оружия.

В результате ударов ранен гражданский человек, повреждены 16 частных жилых домов, гражданский грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

