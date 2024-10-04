Россияне в течение дня 50 раз обстреляли Сумщину, ранен один человек

В течение дня пятницы, 4 октября, россияне совершили 50 обстрелов Сумской области, во время которых прозвучало 84 взрыва. Под вражеским огнем оказалось 11 громад области. В одной из них ранен человек.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Ахтырская громада: зафиксирован ракетный удар в результате которого травмирован один гражданский человек;

Эсманская громада: враг бил из минометов;

Великописаревская громада: осуществлен обстрел из танка и удары FPV-дронами;

Белопольская громада: зафиксирован пуск КАБ, минометный обстрел, также враг сбросил ВОГ с БПЛА;

Николаевская громада: нанесена атака КАБ;

Глуховская громада: были удары FPV-дронами;

Свесская громада: россияне ударили из артиллерии, атаковали FPV-дронами и КАБами;

Новослободская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады. Также был удар FPV-дроном;

Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА и артиллерийский обстрел;

Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV-дронами;

Ямпольскую громаду враг атаковал КАБом.

