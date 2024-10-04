Россияне в течение дня 50 раз обстреляли Сумщину, ранен один человек
В течение дня пятницы, 4 октября, россияне совершили 50 обстрелов Сумской области, во время которых прозвучало 84 взрыва. Под вражеским огнем оказалось 11 громад области. В одной из них ранен человек.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Ахтырская громада: зафиксирован ракетный удар в результате которого травмирован один гражданский человек;
- Эсманская громада: враг бил из минометов;
- Великописаревская громада: осуществлен обстрел из танка и удары FPV-дронами;
- Белопольская громада: зафиксирован пуск КАБ, минометный обстрел, также враг сбросил ВОГ с БПЛА;
- Николаевская громада: нанесена атака КАБ;
- Глуховская громада: были удары FPV-дронами;
- Свесская громада: россияне ударили из артиллерии, атаковали FPV-дронами и КАБами;
- Новослободская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады. Также был удар FPV-дроном;
- Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА и артиллерийский обстрел;
- Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV-дронами;
- Ямпольскую громаду враг атаковал КАБом.
