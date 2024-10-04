РУС
Россияне в течение дня 50 раз обстреляли Сумщину, ранен один человек

Ворог 50 разів обстріляв Сумщину за день

В течение дня пятницы, 4 октября, россияне совершили 50 обстрелов Сумской области, во время которых прозвучало 84 взрыва. Под вражеским огнем оказалось 11 громад области. В одной из них ранен человек.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Ахтырская громада: зафиксирован ракетный удар в результате которого травмирован один гражданский человек;
  • Эсманская громада: враг бил из минометов;
  • Великописаревская громада: осуществлен обстрел из танка и удары FPV-дронами;
  • Белопольская громада: зафиксирован пуск КАБ, минометный обстрел, также враг сбросил ВОГ с БПЛА;
  • Николаевская громада: нанесена атака КАБ;
  • Глуховская громада: были удары FPV-дронами;
  • Свесская громада: россияне ударили из артиллерии, атаковали FPV-дронами и КАБами;
  • Новослободская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады. Также был удар FPV-дроном;
  • Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА и артиллерийский обстрел;
  • Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV-дронами;
  • Ямпольскую громаду враг атаковал КАБом.

обстрел (29065) Сумская область (3586)
