Росіяни впродовж дня 50 разів обстріляли Сумщину, поранено одну людину
Впродовж дня п'ятниці, 4 жовтня, росіяни здійснили 50 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 84 вибухи. Під ворожим вогнем опинилося 11 громад області. В одній із них поранено людину.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Охтирська громада: зафіксовано ракетний удар внаслідок якого травмовано одну цивільну особу;
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів;
- Великописарівська громада: здійснено обстріл з танку та удари FPV-дронами;
- Білопільська громада: зафіксовано пуск КАБ, мінометний обстріл, також ворог скинув ВОГ з БПЛА;
- Миколаївська громада: завдано атаку КАБ;
- Глухівська громада: були удари FPV-дронами;
- Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії, атакували FPV дронами та КАБами;
- Новослобідська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади. Також був удар FPV-дроном;
- Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА та артилерійський обстріл;
- Шалигинська громада: здійснено удари FPV-дронами;
- Ямпільська громаду ворог атакував КАБом.
