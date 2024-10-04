УКР
Росіяни впродовж дня 50 разів обстріляли Сумщину, поранено одну людину

Ворог 50 разів обстріляв Сумщину за день

Впродовж дня п'ятниці, 4 жовтня, росіяни здійснили 50 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 84 вибухи. Під ворожим вогнем опинилося 11 громад області. В одній із них поранено людину.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Охтирська громада: зафіксовано ракетний удар внаслідок якого травмовано одну цивільну особу;
  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів;
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з танку та удари FPV-дронами;
  • Білопільська громада: зафіксовано пуск КАБ, мінометний обстріл, також ворог скинув ВОГ з БПЛА;
  • Миколаївська громада: завдано атаку КАБ;
  • Глухівська громада: були удари FPV-дронами;
  • Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії, атакували FPV дронами та КАБами;
  • Новослобідська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади. Також був удар FPV-дроном;
  • Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА та артилерійський обстріл;
  • Шалигинська громада: здійснено удари FPV-дронами;
  • Ямпільська громаду ворог атакував КАБом.

обстріл (30375) Сумська область (4142)
