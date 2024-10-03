Окупанти здійснили 82 обстріли Сумщини протягом дня: поранено 8 людей
3 жовтня росіяни здійснили 82 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 160 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух).
- Есманьська громада: здійснено пуск КАБ (6 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), удари FPV дронами (5 вибухів), артобстріл (4 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (8 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів).
- Річківська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів), мінометів (15 вибухів), скинули ВОГ з БПЛА (7 вибухів).
- Шалигинська громада: були удари FPV дронами (7 вибухів).
- Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БПЛА типу "Герань-2" (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримали 8 осіб.
- Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
- Миколаївська громада: були пуски КАБ (2 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено удари FPV дронами (3 вибухи).
- Великописарівська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи), артилерійські обстріли (13 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (12 вибухів).
- Миропільська громада: ворог бив з РСЗВ (25 вибухів).
- Глухівська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), пуск КАБ (3 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано пуск КАБ (2 вибухи).
