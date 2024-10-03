УКР
Окупанти здійснили 82 обстріли Сумщини протягом дня: поранено 8 людей

Наслідки обстрілів Сумщини 3 жовтня

3 жовтня росіяни здійснили 82 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 160 вибухів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух).
  • Есманьська громада: здійснено пуск КАБ (6 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), удари FPV дронами (5 вибухів), артобстріл (4 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (8 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів).
  • Річківська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів), мінометів (15 вибухів), скинули ВОГ з БПЛА (7 вибухів).
  • Шалигинська громада: були удари FPV дронами (7 вибухів).
  • Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БПЛА типу "Герань-2" (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримали 8 осіб.

  • Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
  • Миколаївська громада: були пуски КАБ (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено удари FPV дронами (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи), артилерійські обстріли (13 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (12 вибухів).
  • Миропільська громада: ворог бив з РСЗВ (25 вибухів).
  • Глухівська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), пуск КАБ (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: зафіксовано пуск КАБ (2 вибухи).

