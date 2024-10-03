Оккупанты совершили 82 обстрела Сумщины в течение дня: ранены 8 человек
3 октября россияне совершили 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 160 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв).
- Эсманьская громада: осуществлен пуск КАБ (6 взрывов), минометные обстрелы (12 взрывов), удары FPV-дронами (5 взрывов), артобстрел (4 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (8 взрывов), минометный обстрел (8 взрывов).
- Речковская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (11 взрывов), минометов (15 взрывов), сбросили ВОГ с БПЛА (7 взрывов).
- Шалыгинская громада: были удары FPV-дронами (7 взрывов).
- Сумская громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА типа "Герань-2" (1 взрыв). В результате атаки ранения получили 8 человек.
- Хотинская громада: зафиксирован пуск КАБ (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
- Николаевская громада: были пуски КАБ (2 взрыва).
- Новослободская громада: осуществлены удары FPV-дронами (3 взрыва).
- Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (13 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (12 взрывов).
- Миропольская громада: враг бил из РСЗО (25 взрывов).
- Глуховская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв), пуск КАБ (3 взрыва).
- Юнаковская громада: зафиксирован пуск КАБ (2 взрыва).
