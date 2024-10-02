Ночная атака "шахедов" по Сумщине: Шостка осталась без света и водоснабжения

После атаки российских "шахедов" в ночь на 2 октября Шостка Сумской области осталась полностью без электроэнергии и водоснабжения.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Шостки Николай Нога, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера 1.10.24 г. стая российских "шахедов" атаковала Шосткинскую громаду! Разрушен ряд объектов критической инфраструктуры. В результате атаки город и вся община остались без электроэнергии и воды", - рассказал он.

По его словам, в городе остановлены лифты и с перебоями работает связь.

Сейчас в Шостке работают аварийно-спасательные службы и задействованы пункты несокрушимости, где можно зарядить мобильные телефоны. Также действует график подачи воды.

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Напомним, ночью оккупанты ударили "шахедами" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.