Ночная атака "шахедов" по Сумщине: Шостка осталась без света и водоснабжения
После атаки российских "шахедов" в ночь на 2 октября Шостка Сумской области осталась полностью без электроэнергии и водоснабжения.
Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Шостки Николай Нога, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера 1.10.24 г. стая российских "шахедов" атаковала Шосткинскую громаду! Разрушен ряд объектов критической инфраструктуры. В результате атаки город и вся община остались без электроэнергии и воды", - рассказал он.
По его словам, в городе остановлены лифты и с перебоями работает связь.
Сейчас в Шостке работают аварийно-спасательные службы и задействованы пункты несокрушимости, где можно зарядить мобильные телефоны. Также действует график подачи воды.
Напомним, ночью оккупанты ударили "шахедами" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.
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Українська армія, дотримуючись Женевської конвенції, намагається підготувати Суджу до холодів - тривають спроби бодай трохи відновити критичну інфраструктуру. Натомість РФ не лише не опікується евакуацією населення, а й продовжує завдавати обстріли по Суджі та інших населених пунктах.
Про це на своїй Facebook-сторінці https://www.facebook.com/Svetlyi/posts/pfbid02tFh75oLbyGQRykn26GNECubfYkEkfQSHJbVi6hX1kJa5FJ21z91YZLpZyQy6JdGvl написав представник української комендатури в Курській області РФ Олексій Дмитрашківський.
"А тим часом холода не за горами. Українська армія робить все можливе, щоб бодай трохи відновити критичну інфраструктуру - воду, електрику, газ. Адже ми, на відміну від росіян, дотримуємось Женевської конвенції".
"Але зима напевно буде складною. Вже зараз ми думаємо, де взяти буржуйки та паливо, щоб вистачило на всіх. Це буде не просто, але я певен - ми впораємось!", - підсумовує представник української комендатури на Курщині.