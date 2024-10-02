Оккупанты ударили "шахедами" по критической инфраструктуре Шосткинского района на Сумщине

Вечером 1 октября рашисты ударили "шахедами" по критической инфраструктуре Шосткинского района Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

"Враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района", - отмечают в администрации.

В результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.

Противовоздушные бои продолжаются. Подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения.

Аварийно-спасательные службы начали работу по ликвидации последствий атаки россиян. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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