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Оккупанты ударили "шахедами" по критической инфраструктуре Шосткинского района на Сумщине

Росіяни вдарили Шахедами по Шосткинському району Сумщини

Вечером 1 октября рашисты ударили "шахедами" по критической инфраструктуре Шосткинского района Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

"Враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района", - отмечают в администрации.

В результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.

Противовоздушные бои продолжаются. Подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения.

Аварийно-спасательные службы начали работу по ликвидации последствий атаки россиян. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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обстрел (27405) Сумская область (3178) энергетика (2565) Шахед (1057)


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Очень печально. В Сумах, когда ударили по больнице в субботу наше ПВО, которое ВСЁ сбивает пуляло по ЧЁРНЫМ шахедам при свете солнца утром... не ночью... и все шахеды прилетели в больницу. Так кто нам ******? Кацапы, или наши шикарные СМИ.... не стоит кивать на лаптей, когда в своём доме большие проблемы... а то бодро сообщает цензор - что все шахеды сбиты, а те, что целы - утратили геолокацию. Так те, что развалили больницу и убили 10 человек СБИТЫ, или утратили ГЕОЛОКАЦИЮ? Не херово было ы услышать...
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02.10.2024 01:07 Ответить
 
 