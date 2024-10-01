Окупанти вдарили "Шахедами" по критичній інфраструктурі Шосткинського району на Сумщині
Ввечері 1 жовтня рашисти вдарили "Шахедами" по критичній інфраструктурі Шосткинського району Сумської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
"Ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед" по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району", - зазначають в адміністрації.
Внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.
Протиповітряні бої тривають. Підрозділи ППО працюють над знищенням ворожих засобів ураження.
Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу з ліквідації наслідків атаки росіян. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
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Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар02.10.2024 01:07 Відповісти Мені подобається 2
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