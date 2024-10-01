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Окупанти вдарили "Шахедами" по критичній інфраструктурі Шосткинського району на Сумщині

Росіяни вдарили Шахедами по Шосткинському району Сумщини

Ввечері 1 жовтня рашисти вдарили "Шахедами" по критичній інфраструктурі Шосткинського району Сумської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

"Ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед" по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району", - зазначають в адміністрації.

Внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.

Протиповітряні бої тривають. Підрозділи ППО працюють над знищенням ворожих засобів ураження.

Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу з ліквідації наслідків атаки росіян. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Читайте: Росіяни здійснили 39 обстрілів Сумщини протягом дня: загинула 1 людина, 3 поранені

Автор: 

обстріл (28732) Сумська область (3736) енергетика (2602) Шахед (1061)


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Очень печально. В Сумах, когда ударили по больнице в субботу наше ПВО, которое ВСЁ сбивает пуляло по ЧЁРНЫМ шахедам при свете солнца утром... не ночью... и все шахеды прилетели в больницу. Так кто нам ******? Кацапы, или наши шикарные СМИ.... не стоит кивать на лаптей, когда в своём доме большие проблемы... а то бодро сообщает цензор - что все шахеды сбиты, а те, что целы - утратили геолокацию. Так те, что развалили больницу и убили 10 человек СБИТЫ, или утратили ГЕОЛОКАЦИЮ? Не херово было ы услышать...
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02.10.2024 01:07 Відповісти
 
 