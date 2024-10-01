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Росіяни здійснили 39 обстрілів Сумщини протягом дня: загинула 1 людина, 3 поранені

Наслідки російських обстрілів Сумщини 1 жовтня

1 жовтня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 45 вибухів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Краснопільська громада: здійснено удар баражуючим боєприпасом "Ланцет" (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), удари FPV дронами (2 вибухи).
  • Свеська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу КАБ одна цивільна особа загинула, три цивільні особи отримали поранення.
  • Великописарівська громада: завдано ударів FPV дронами (5 вибухів), пуск НАР з гелікоптера (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (2 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (1 вибух).

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  • Середино-Будська громада: був удар FPV дронами (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Глухівська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), удари FPV дронами (2 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

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обстріл (28732) Сумська область (3736) жертви (1804)


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Да-да-да... а что это ***-ло недалеко от с. Чернетчина??? Может и ПВО, взрыв не видел, такое впечатление, что в воздухе, но на горизонте шёл дым.... или у меня галлюцинации... не пора ли кончать пи-ть???
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02.10.2024 01:11 Відповісти
 
 