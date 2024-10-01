Росіяни здійснили 39 обстрілів Сумщини протягом дня: загинула 1 людина, 3 поранені
1 жовтня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 45 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Краснопільська громада: здійснено удар баражуючим боєприпасом "Ланцет" (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), удари FPV дронами (2 вибухи).
- Свеська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу КАБ одна цивільна особа загинула, три цивільні особи отримали поранення.
- Великописарівська громада: завдано ударів FPV дронами (5 вибухів), пуск НАР з гелікоптера (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (2 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (1 вибух).
- Середино-Будська громада: був удар FPV дронами (3 вибухи).
- Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Глухівська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).
- Новослобідська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), удари FPV дронами (2 вибухи).
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Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар02.10.2024 01:11 Відповісти Мені подобається 0
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