Россияне совершили 39 обстрелов Сумщины в течение дня: погиб 1 человек, 3 ранены

1 октября россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 45 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Краснопольская громада: осуществлен удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), удары FPV-дронами (2 взрыва).

Свеская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).

Эсманская громада: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела КАБ один гражданский погиб, три гражданских лица получили ранения.

Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами (5 взрывов), пуск НАР с вертолета (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв).

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Середино-Будская громада: был удар FPV-дронами (3 взрыва).

Шалыгинская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

Глуховская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).

Новослободская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), удары FPV дронами (2 взрыва).

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