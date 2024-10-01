Россияне совершили 39 обстрелов Сумщины в течение дня: погиб 1 человек, 3 ранены
1 октября россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 45 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: осуществлен удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), удары FPV-дронами (2 взрыва).
- Свеская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
- Эсманская громада: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела КАБ один гражданский погиб, три гражданских лица получили ранения.
- Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами (5 взрывов), пуск НАР с вертолета (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: был удар FPV-дронами (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Глуховская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
- Новослободская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), удары FPV дронами (2 взрыва).
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Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий02.10.2024 01:11 Ответить Мне нравится 0
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