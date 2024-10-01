РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11738 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
452 1

Россияне совершили 39 обстрелов Сумщины в течение дня: погиб 1 человек, 3 ранены

Наслідки російських обстрілів Сумщини 1 жовтня

1 октября россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 45 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: осуществлен удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), удары FPV-дронами (2 взрыва).
  • Свеская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
  • Эсманская громада: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела КАБ один гражданский погиб, три гражданских лица получили ранения.
  • Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами (5 взрывов), пуск НАР с вертолета (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв).

Читайте также: Россияне оккупировали Угледар, - DeepState

  • Середино-Будская громада: был удар FPV-дронами (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Глуховская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
  • Новослободская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), удары FPV дронами (2 взрыва).

Читайте также: Оккупанты атаковали КАБами гражданскую инфраструктуру Сумщины: погибла женщина, двое раненых

Автор: 

обстрел (27396) Сумская область (3178) жертвы (2084)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да-да-да... а что это ***-ло недалеко от с. Чернетчина??? Может и ПВО, взрыв не видел, такое впечатление, что в воздухе, но на горизонте шёл дым.... или у меня галлюцинации... не пора ли кончать пи-ть???
показать весь комментарий
02.10.2024 01:11 Ответить
 
 