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Новости Война
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Несколько громад на Сумщине остались без света из-за ночной атаки РФ

Наслідки обстрілів Сумщини 2 жовтня

Российские войска ночью и утром 14 раз обстреляли приграничье и населенные пункты Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Всего зафиксировано 20 взрывов. Под огнем оккупантов Сумская, Белопольская, Краснопольская, Речковская громады, Шосткинский район:

  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов);
  • Краснопольская громада: осуществлен удар БПЛА типа "Шахед" (1 взрыв);
  • Сумская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва);
  • Речковская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

Также ночью оккупанты ударили "шахедами" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.

Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.

Читайте также: Оккупанты ударили "шахедами" по критической инфраструктуре Шосткинского района на Сумщине

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обстрел (27405) Сумская область (3178)


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