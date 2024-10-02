Несколько громад на Сумщине остались без света из-за ночной атаки РФ
Российские войска ночью и утром 14 раз обстреляли приграничье и населенные пункты Сумщины.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Всего зафиксировано 20 взрывов. Под огнем оккупантов Сумская, Белопольская, Краснопольская, Речковская громады, Шосткинский район:
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов);
- Краснопольская громада: осуществлен удар БПЛА типа "Шахед" (1 взрыв);
- Сумская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва);
- Речковская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
Также ночью оккупанты ударили "шахедами" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.
Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.
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