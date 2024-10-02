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Новини Війна
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Кілька громад на Сумщині залишилися без світла через нічну атаку РФ

Наслідки обстрілів Сумщини 2 жовтня

Російські війська вночі та вранці 14 разів обстріляли прикордоння та населені пункти Сумщини.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Всього зафіксовано 20 вибухів. Під вогнем окупантів Сумська, Білопільська, Краснопільська, Річківська громади, Шосткинський район:

  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів);
  • Краснопільська громада: здійснено удар БпЛА типу "Шахед" (1 вибух);
  • Сумська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи);
  • Річківська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).

Також вночі окупанти вдарили "шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району.

Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.

Читайте: Наслідки нічних обстрілів Харкова та Дергачів: зруйновано гаражі, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28732) Сумська область (3736)


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