УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12042 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 639 4

Нічна атака "Шахедів" по Сумщині: Шостка залишилася без світла та водопостачання

Шостка залишилася без світла та водопостачання після атаки 2 жовтня

Після атаки російських "шахедів" в ніч на 2 жовтня Шостка Сумської області залишилася повністю без електроенергії та водопостачання.

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Шостки Микола Нога, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора 1.10.24 р. зграя російських "Шахедів" атакувала Шосткинську громаду! Зруйновано ряд об‘єктів критичної інфраструктури. Внаслідок атаки місто і вся громада залишились без електроенергії й води", - розповів він.

За його словами, у місті зупинені ліфти та з перебоями працює зв’язок.

Наразі в Шостці працюють аварійно-рятувальні служби та задіяні пункти незламності, де можна зарядити мобільні телефони. Також діє графік подачі води. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кілька громад на Сумщині залишилися без світла через нічну атаку РФ 

Нагадаємо, вночі окупанти вдарили "шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району.

Автор: 

обстріл (28732) Сумська область (3736) Шостка (56) електроенергія (6224) Шахед (1061)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто бизнес і промисловість СТОИТЬ . Пропоную гетьманцева на гиляку за пропозиції підвищити податки
показати весь коментар
02.10.2024 12:28 Відповісти
А у відповідь потужний план перемоги.
показати весь коментар
02.10.2024 12:30 Відповісти
Ну еще и Суджу готовят к зиме...

Українська армія, дотримуючись Женевської конвенції, намагається підготувати Суджу до холодів - тривають спроби бодай трохи відновити критичну інфраструктуру. Натомість РФ не лише не опікується евакуацією населення, а й продовжує завдавати обстріли по Суджі та інших населених пунктах.

Про це на своїй Facebook-сторінці https://www.facebook.com/Svetlyi/posts/pfbid02tFh75oLbyGQRykn26GNECubfYkEkfQSHJbVi6hX1kJa5FJ21z91YZLpZyQy6JdGvl написав представник української комендатури в Курській області РФ Олексій Дмитрашківський.

"А тим часом холода не за горами. Українська армія робить все можливе, щоб бодай трохи відновити критичну інфраструктуру - воду, електрику, газ. Адже ми, на відміну від росіян, дотримуємось Женевської конвенції".

"Але зима напевно буде складною. Вже зараз ми думаємо, де взяти буржуйки та паливо, щоб вистачило на всіх. Це буде не просто, але я певен - ми впораємось!", - підсумовує представник української комендатури на Курщині.
показати весь коментар
02.10.2024 12:44 Відповісти
І хто це оцінить? Кому воно треба? Всім в світі пох. Конвенції...для ЗСУ зайвий головне і не більше.
показати весь коментар
02.10.2024 12:47 Відповісти
 
 