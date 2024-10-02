Нічна атака "Шахедів" по Сумщині: Шостка залишилася без світла та водопостачання

Після атаки російських "шахедів" в ніч на 2 жовтня Шостка Сумської області залишилася повністю без електроенергії та водопостачання.

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Шостки Микола Нога, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора 1.10.24 р. зграя російських "Шахедів" атакувала Шосткинську громаду! Зруйновано ряд об‘єктів критичної інфраструктури. Внаслідок атаки місто і вся громада залишились без електроенергії й води", - розповів він.

За його словами, у місті зупинені ліфти та з перебоями працює зв’язок.

Наразі в Шостці працюють аварійно-рятувальні служби та задіяні пункти незламності, де можна зарядити мобільні телефони. Також діє графік подачі води.

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Нагадаємо, вночі окупанти вдарили "шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району.