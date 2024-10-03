Россияне атаковали дроном-камикадзе остановку в Купянске: госпитализированы мужчина и 16-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ
3 октября в Купянске Харьковской области оккупанты атаковали остановку общественного транспорта дроном-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.
"Сегодня в 15:00 военные России нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске, на которой находились люди, - с осколочными ранениями 44-летнего мужчину и 16-летнюю девушку госпитализировали", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Купянского райотдела полиции, криминалисты, взрывотехники.
Мені здається або росіяни стали ще більше лютувати після "зіркової курської операції" і взагалі тепер не переймаються бити по дитячим та звичайним лікарням, дітям, цивільним, навчальним закладам близько і далеко за лінією фронту. З фпв навевне все було видно.
1. Оттянул на себя орков, которые могли быть использованы для быстрого продвижения на востоке Украины. Даже те, кто там не воевал - но мог пополнить траты.
2. Прикрыл Харьков и Сумы от захвата и обстрелов артиллерией в упор.
3. Позволил уничтожить технику и живую силу малоподготовленного врага с минимальными потерями личного состава вне сверхукрепленных оборонительных сооружений.
4. Создал угрозу для подразделений орков в Белгородской области.
5. Пополнил обменный фонд большим количеством пленных, которых уже поменяли на Азовцев и других украинских военных, гниющих и умирающих в рашистских пыточных и тюрьмах.
6. Сделал невозможным реализацию плана Китая и мордора зафиксировать границы "по фактическим реалиям" фронта и заморозить войну на время восстановления мордора.
7. Показал союзникам, что они не напрасно дают Украине оружие.
8. Убил реноме путлера как "прирастителя земель", теперь он еще и "отрезатель земель" от мордора, что ослабляет его политический статус в мире.
9. Показал россиянам, что война может прийти к ним домой, а не длиться бесконечно на территории Украины.
10. Поднял боевой дух солдат ВСУ.
И, наконец, тот факт, что орки не зашли в Сумы и Харьков, в результате чего не погибли еще старики, женщины и дети, для тебя ничего не значит?
Орки залезли в Волчанск или забыл уже? Посмотри на карту и поймешь, что могло бы быть, если бы у них там получилось. Потеря Харькова намного опаснее потери Угледара. А теперь как они пойдут на Харьков, если к ним в тыл, в Белгород, могут зайти части ВСУ, закрепившиеся в Курской области? Бить нужно в слабое место, а не лезть на минные поля и трехэтажные бетонные ДОТы. Пусть везут больше инженерной техники и ПВО в Курскую и Белгородскую область, и меньше - в Запорожскую и Донецкую.
Более того, со входом в Мордор опоздали примерно на год. Тогда можно было почти до москвы дойти.
Як і у другу світову війну, навіть після величезних поразок і втрат мільйонних армій, радянський союз легко закривав діри на фронті і формував ударні угруповування. У той час як Німеччина вже дідів і дітей відправляла на фронт в 45-му у фолькстурми, які скоріше плуталися під ногами, і чимось нагадують наших мобілізованих за рівнем підготовки. Ось що значить воювати проти чисельно переважаючого ворога.