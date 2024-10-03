РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 726 14

Россияне атаковали дроном-камикадзе остановку в Купянске: госпитализированы мужчина и 16-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

3 октября в Купянске Харьковской области оккупанты атаковали остановку общественного транспорта дроном-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

"Сегодня в 15:00 военные России нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске, на которой находились люди, - с осколочными ранениями 44-летнего мужчину и 16-летнюю девушку госпитализировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Купянского райотдела полиции, криминалисты, взрывотехники.

Читайте также: Принудительную эвакуацию детей с правобережья Купянской громады планируют завершить до конца недели, - руководитель РВА Беседин

Обстріл зупинки в Куп'янську
Обстріл зупинки в Куп'янську
Обстріл зупинки в Куп'янську
Обстріл зупинки в Куп'янську

Автор: 

обстрел (29023) Купянск (738)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Картопля і консерви - кожен виживає як може, щоб наші депутати так жили.
Мені здається або росіяни стали ще більше лютувати після "зіркової курської операції" і взагалі тепер не переймаються бити по дитячим та звичайним лікарням, дітям, цивільним, навчальним закладам близько і далеко за лінією фронту. З фпв навевне все було видно.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:05 Ответить
Да-да, надо сложить лапки и срочно выйти из Курской области, тогда не будут бить по больницам и не будет Бучи, где пытали и насиловали гражданских от младенцев до стариков и Мариуполя, где разбомбили Драмтеатр с надписью "Дети".
показать весь комментарий
03.10.2024 19:11 Ответить
Курська авантюра послабила війська на сході, де фронт почав просто сипатися. Напевне додала і мотивації росіянам. Та зірвала будь які можливості мирних переговорів. А звідси, напевне Вам не шкода усіх хто загине в подальшому? Раз загинули діти у драмтеатрі, то мають гинути і усі інші діти?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:49 Ответить
Заход в Курскую область решил следующие задачи:

1. Оттянул на себя орков, которые могли быть использованы для быстрого продвижения на востоке Украины. Даже те, кто там не воевал - но мог пополнить траты.
2. Прикрыл Харьков и Сумы от захвата и обстрелов артиллерией в упор.
3. Позволил уничтожить технику и живую силу малоподготовленного врага с минимальными потерями личного состава вне сверхукрепленных оборонительных сооружений.
4. Создал угрозу для подразделений орков в Белгородской области.
5. Пополнил обменный фонд большим количеством пленных, которых уже поменяли на Азовцев и других украинских военных, гниющих и умирающих в рашистских пыточных и тюрьмах.
6. Сделал невозможным реализацию плана Китая и мордора зафиксировать границы "по фактическим реалиям" фронта и заморозить войну на время восстановления мордора.
7. Показал союзникам, что они не напрасно дают Украине оружие.
8. Убил реноме путлера как "прирастителя земель", теперь он еще и "отрезатель земель" от мордора, что ослабляет его политический статус в мире.
9. Показал россиянам, что война может прийти к ним домой, а не длиться бесконечно на территории Украины.
10. Поднял боевой дух солдат ВСУ.

И, наконец, тот факт, что орки не зашли в Сумы и Харьков, в результате чего не погибли еще старики, женщины и дети, для тебя ничего не значит?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:25 Ответить
Суми і область зараз фігачать КАБами і рештою смертельною зброєю як ніколи, продумана курська операція, бл@ть. А тепер питання. Якщо русня планувала зайти в Суми, то де ті наступальні сили, раз ми відносно легко зайшли в курську область? Але ж на біса думати, зечмо сказало - значить правда
показать весь комментарий
03.10.2024 20:39 Ответить
Я где-то писал про защиту от КАБОв? Ты можешь понять, что защита от КАБов - не заход в Курскую область и не мирные договорняки с путлером? Заход в Курскую область - защита от обстрелов ЕЩЕ и артой Харькова и Сум, а следовательно снижение риска их захвата. Если бы не было Курской операции, сейчас враг мог бы подпускать свои самолеты еще ближе и от КАБов страдали бы уже Чернигов и Полтава.
Орки залезли в Волчанск или забыл уже? Посмотри на карту и поймешь, что могло бы быть, если бы у них там получилось. Потеря Харькова намного опаснее потери Угледара. А теперь как они пойдут на Харьков, если к ним в тыл, в Белгород, могут зайти части ВСУ, закрепившиеся в Курской области? Бить нужно в слабое место, а не лезть на минные поля и трехэтажные бетонные ДОТы. Пусть везут больше инженерной техники и ПВО в Курскую и Белгородскую область, и меньше - в Запорожскую и Донецкую.
Более того, со входом в Мордор опоздали примерно на год. Тогда можно было почти до москвы дойти.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:25 Ответить
Защита именно от КАБов приграничных районов - либо увеличение буферной зоны на сотни километров (что малореально), либо - истребление самолетов противника в местах их базирования.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:30 Ответить
Росія населення - 144млн, Україна - за різними оцінками здається біля 32млн лишилося, з прогнозом на ще -1млн у 25-му році. У цій війні все залежить лише від мотивації росіян покинути все як у Афганістані, домовитись як у Польщі, Фінляндії, Грузії чи добити, не знаю, як Німеччину. Не вважаю план Китаю поганим, бо побачите - буде гірше, дива не станеться, світ не перестане купляти російську нафту, гроші на війну у росії не закінчаться, перевага 10 до 1 у зброї нікуди не зникне, якщо не збільшиться.
Як і у другу світову війну, навіть після величезних поразок і втрат мільйонних армій, радянський союз легко закривав діри на фронті і формував ударні угруповування. У той час як Німеччина вже дідів і дітей відправляла на фронт в 45-му у фолькстурми, які скоріше плуталися під ногами, і чимось нагадують наших мобілізованих за рівнем підготовки. Ось що значить воювати проти чисельно переважаючого ворога.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:54 Ответить
Достаточно повысить эффективность ударных дронов в несколько раз и случится то, чего не могло случиться во время Второй Мировой - русские начнут дохнуть быстрее, чем смогут обучиться на полигоне.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:46 Ответить
Це роблять і українці і росіяни, тільки росіяни на державному рівні, а у нас на рівні невеличких груп. Помітили що росія почала використовувати майже в два рази більше шахедів останнім часом, думаєте з фпв історія якась інша? Хтось каже що їх економіка рухне, якщо вони 40% бюджету направлять "на війну", не рухне, вони просто переводять свою економіку на військові рейки, те що раніше йшло на соціалку піде в інші кишені, замість стипендії - зарплата за зборку дронів.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:22 Ответить
Власне саме війна і підтримує російську економіку від рецесії.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:24 Ответить
Есть у них преимущества, а есть у нас. Наша система гораздо меньше, но гибче как раз за счет децентрализации и внутренней конкуренции.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:49 Ответить
Далі машинного зору навряд чи щось придумають революційне, ну побачимо. Я не очікую нічого хорошого, ресурси України і далі вичерпуватимуться. А там он і Білоруси ще є.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:19 Ответить
Не забывайте, что мы можем легально сотрудничать с западными компаниями и обмениваться технологиями. Конечно же машинное зрение и нейросети, это то, что убьет РЭБ. Основная проблема - отличать своих от чужих.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:35 Ответить
 
 