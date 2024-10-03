Россияне атаковали дроном-камикадзе остановку в Купянске: госпитализированы мужчина и 16-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

3 октября в Купянске Харьковской области оккупанты атаковали остановку общественного транспорта дроном-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

"Сегодня в 15:00 военные России нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске, на которой находились люди, - с осколочными ранениями 44-летнего мужчину и 16-летнюю девушку госпитализировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Купянского райотдела полиции, криминалисты, взрывотехники.

