Росіяни атакували дроном-камікадзе зупинку в Куп’янську: госпіталізовано чоловіка та 16-літню дівчину. ФОТОрепортаж

3 жовтня в Куп'янську Харківської області окупанти атакували зупинку громадського транспорту дроном-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Нацполіції.

"Сьогодні о 15 годині військові Росії завдали удару дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту у Куп'янську, на якій перебували люди, — з осколковими пораненнями 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину ушпиталили", - ідеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти, вибухотехніки.

