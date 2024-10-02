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Росіяни обстрілювали Сумщину 75 разів протягом дня

Російські обстріли Сумщини 2 жовтня

Протягом дня росіяни здійснили 75 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 168 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Шалигинська громада: здійснено удар FPV дронами (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (39 вибухів), КАБ (4 вибухи), FPV дронами (2 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (9 вибухів).
  • Краснопільська громада: завдано удари FPV дронами (5 вибухів), мінометні обстріли (14 вибухів), артобстріли (24 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (8 вибухів), артобстріли (5 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів).
  • Березівська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади (2 вибухи).

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  • Миропільська громада: були артобстріли (6 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).
  • Зноб-Новгородська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи), FPV дронами (2 вибухи).
  • Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
  • Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).
  • Верхньосироватська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
  • Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух).
  • Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів).

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Автор: 

обстріл (28732) Сумська область (3736)


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Ходної зеленої гніди квартальної немає на фронті, вони державу не боронять, а висміюють
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02.10.2024 22:21 Відповісти
Є таке враження, що поразка України -це план зегніди, бо не буде прокуратури, яка зможе робити позиви та звинувачення.
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02.10.2024 22:25 Відповісти
 
 