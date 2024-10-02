Росіяни обстрілювали Сумщину 75 разів протягом дня

Протягом дня росіяни здійснили 75 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 168 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Шалигинська громада: здійснено удар FPV дронами (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (39 вибухів), КАБ (4 вибухи), FPV дронами (2 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (9 вибухів).

Краснопільська громада: завдано удари FPV дронами (5 вибухів), мінометні обстріли (14 вибухів), артобстріли (24 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано пуски КАБ (8 вибухів), артобстріли (5 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів).

Березівська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).

Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади (2 вибухи).

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Миропільська громада: були артобстріли (6 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи), FPV дронами (2 вибухи).

Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).

Верхньосироватська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).

Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух).

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів).

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