Россияне обстреливали Сумщину 75 раз в течение дня

Російські обстріли Сумщини 2 жовтня

В течение дня россияне совершили 75 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 168 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Шалыгинская громада: осуществлен удар FPV-дронами (5 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (39 взрывов), КАБ (4 взрыва), FPV-дронами (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (9 взрывов).
  • Краснопольская громада: нанесены удары FPV-дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (14 взрывов), артобстрелы (24 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
  • Эсманская громада: зафиксированы пуски КАБ (8 взрывов), артобстрелы (5 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов).
  • Березовская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
  • Середино-Будская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады (2 взрыва).

  • Миропольская громада: были артобстрелы (6 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Зноб-Новгородская громада: россияне били из артиллерии (2 взрыва), FPV-дронами (2 взрыва).
  • Николаевская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
  • Хотинская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).
  • Верхнесыроватская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
  • Свесская громада: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов).

обстрел (29023) Сумская область (3581)
Ходної зеленої гніди квартальної немає на фронті, вони державу не боронять, а висміюють
показать весь комментарий
02.10.2024 22:21 Ответить
Є таке враження, що поразка України -це план зегніди, бо не буде прокуратури, яка зможе робити позиви та звинувачення.
показать весь комментарий
02.10.2024 22:25 Ответить
 
 