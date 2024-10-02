Россияне обстреливали Сумщину 75 раз в течение дня
В течение дня россияне совершили 75 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 168 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Шалыгинская громада: осуществлен удар FPV-дронами (5 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (39 взрывов), КАБ (4 взрыва), FPV-дронами (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (9 взрывов).
- Краснопольская громада: нанесены удары FPV-дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (14 взрывов), артобстрелы (24 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
- Эсманская громада: зафиксированы пуски КАБ (8 взрывов), артобстрелы (5 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов).
- Березовская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады (2 взрыва).
- Миропольская громада: были артобстрелы (6 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская громада: россияне били из артиллерии (2 взрыва), FPV-дронами (2 взрыва).
- Николаевская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Хотинская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Верхнесыроватская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
- Свесская громада: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв).
- Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов).
