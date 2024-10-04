В Сумской области взрывотехники обезвредили 250-килограммовый российский КАБ и дрон. ФОТОрепортаж

На Сумщине взрывотехники обезвредили 250-килограммовую российскую авиабомбу ФАБ-250 и боевую часть сбитого ударного беспилотника "Герань-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Отмечается, что после ежедневных авиационных ударов России по Украине, в полицию поступают сообщения от граждан об обнаружении ими сбитых вражеских беспилотников, боевые части которых не сработали, а также других боеприпасов.

В частности, сегодня, 4 октября, в одном из районов на Сумской области был обнаружен сбитый дрон "Герань-2", боевая часть которого не взорвалась во время падения.

Сначала взрывотехники осмотрели найденные остатки БпЛА, а затем осуществили обезвреживание его боевой части и вывезли взрывчатку в безопасное место для уничтожения.

Кроме этого, днем ранее на кукурузном поле в Сумском районе специалисты управления взрывотехнической службы обезвредили и вывезли для уничтожения 250-килограммовую авиационную бомбу россиян ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Для того, чтобы достать этот взрывоопасный предмет из почвы, привлекли специальную технику.

Смотрите также: На Николаевщине взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты с 300 кг взрывчатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж