На Сумщині вибухотехніки знешкодили 250-кілограмовий російський КАБ та дрон. ФОТОрепортаж

На Сумщині вибухотехніки знешкодили 250-кілограмову російську авіабомбу ФАБ-250 і бойову частину збитого ударного безпілотника "Герань-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Зазначається, що після щоденних авіаційних ударів Росії по Україні, до поліції надходять повідомлення від громадян про виявлення ними збитих ворожих безпілотників, бойові частини яких не спрацювали, а також інших боєприпасів.

Зокрема, сьогодні, 4 жовтня, в одному з районів на Сумської області було виявлено збитий дрон "Герань-2", бойова частина якого не вибухнула під час падіння.

знищення ворожого дрона

Спочатку вибухотехніки оглянули знайдені рештки БпЛА, а потім здійснили знешкодження його бойової частини та вивезли вибухівку в безпечне місце для знищення.

Окрім цього, днем раніше на кукурудзяному полі у Сумському районі фахівці управління вибухотехнічної служби знешкодили та вивезли для знищення 250-кілограмову авіаційну бомбу росіян ФАБ-250 з універсальним модулем планування і корекції.

знищення ворожого КАБа

Для того, щоб дістати цей вибухонебезпечний предмет з ґрунту, залучили спеціальну техніку.

Дивіться також: На Миколаївщині вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети з 300 кг вибухівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

безпілотник (4718) Сумська область (4142) знищення (7998) КАБ (424)
А нельзя тот шахид подремонтировать и отправить на моцкву? Или ето уже будет ескалация
показати весь коментар
04.10.2024 17:26 Відповісти
 
 