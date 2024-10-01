На Миколаївщині вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети з 300 кг вибухівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Миколаївській області поліцейські вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети Х-59, яка не здетонувала. Вона містила 300 кг вибухівки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.
Як зазначається, крилату ракету збили бійці протиповітряної оборони під час відбиття однієї з ракетних атак. Невдовзі мешканці одного з населених пунктів регіону виявили її в полі.
За викликом на місце події оперативно прибули поліцейські управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції, які встановили, що бойова частина російської ракети Х-59 не здетонувала. Під час падіння вона розвалилася на фрагменти і не вибухнула.
У поліції повідомили, що авіаракета містила майже 300 кілограмів вибухівки.
Вибухотехніки поліції оглянули фрагменти ворожої ракети та у спеціально облаштованому місці знешкодили бойову частину шляхом підриву.
Поліцейські подякували громадянам за пильність і вчасне повідомлення до профільних служб.
"Нагадуємо, що наслідки ворожих атак можуть виявлятися та нести небезпеку на різних ділянках місцевості", - зауважили у відомстві.
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