В Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты с 300 кг взрывчатки. ВИДЕО+ФОТО

В Николаевской области полицейские взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты Х-59, которая не сдетонировала. Она содержала 300 кг взрывчатки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Как отмечается, крылатую ракету сбили бойцы противовоздушной обороны во время отражения одной из ракетных атак. Вскоре жители одного из населенных пунктов региона обнаружили ее в поле.

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По вызову на место происшествия оперативно прибыли полицейские управления взрывотехнической службы областного главка полиции, которые установили, что боевая часть российской ракеты Х-59 не сдетонировала. Во время падения она развалилась на фрагменты и не взорвалась.

В полиции сообщили, что авиаракета содержала почти 300 килограммов взрывчатки.

Взрывотехники полиции осмотрели фрагменты вражеской ракеты и в специально оборудованном месте обезвредили боевую часть путем подрыва.





Полицейские поблагодарили граждан за бдительность и своевременное сообщение в профильные службы.

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"Напоминаем, что последствия вражеских атак могут проявляться и нести опасность на разных участках местности", - отметили в ведомстве.