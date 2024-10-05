Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: одна людина дістала поранення
Російські загарбники протягом минулої доби завдали майже 150 ударів по Сумській області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області
"Усього минулої доби нараховано 146 ударів. Загалом 35 населених пунктів Сумської області піддавалися обстрілам з різних видів зброї.
Внаслідок ударів поранено цивільну особу, пошкоджено 16 приватних житлових будинків, цивільний вантажний автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль