Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: одна людина дістала поранення

Російські загарбники протягом минулої доби завдали майже 150 ударів по Сумській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області 

"Усього минулої доби нараховано 146 ударів. Загалом 35 населених пунктів Сумської області піддавалися обстрілам з різних видів зброї.

Внаслідок ударів поранено цивільну особу, пошкоджено 16 приватних житлових будинків, цивільний вантажний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни впродовж дня 50 разів обстріляли Сумщину, поранено одну людину

