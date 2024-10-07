Оккупанты атаковали Новослободскую громаду на Сумщине: погибли два родных брата

В понедельник, 7 октября, в результате российского артобстрела по Новослободской громаде на Сумщине в собственном доме погибли два брата.

Об этом сообщила прокуратура Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным прокуратуры, 7 октября около 03:00 российские захватчики совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры Новослободской громады Конотопского района.

В результате атаки врага погибли два родных брата - 35-летний и 38-летний, повреждено частное домовладение.

Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Руководительница Новослободской громады Ольга Гаркавенко сообщила "Суспільному", что братья погибли в селе Бунякино на Сумщине.

Ранее сообщалось, что вечером 6 октября российские захватчики атаковали ударным беспилотником гражданскую инфраструктуру Сум. Есть пострадавшие.

