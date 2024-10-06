РУС
Ночью и утром россияне обстреляли 4 громады на приграничные Сумщины, всего за сутки нанесли 144 удара по территории области. Ранены 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, зафиксировано 10 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская громады.

  • Великописаревская громада: осуществлены удары FPV-дронами (2 взрыва).
  • Миропольская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва) и КАБ (1 взрыв).
  • Хотинская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).

Кроме того, в небе над Сумщиной украинские защитники уничтожили 5 вражеских "Шахедов".

По данным полиции Сумской области, за прошедшие сутки враг совершил 144 удара по территории Сумской области. В общем 31 населенный пункт подвергался обстрелам из различных видов оружия.

Обстріли Сумщини 5 жовтня

В результате ударов ранения получили 5 гражданских лиц. Повреждены 2 многоквартирных дома, 6 домохозяйств, 13 частных жилых дома, рейсовый автобус, объект связи, салон красоты, 2 гаража и автомобиль.

Обстріли Сумщини 5 жовтня
Обстріли Сумщини 5 жовтня
Обстріли Сумщини 5 жовтня
Обстріли Сумщини 5 жовтня
Обстріли Сумщини 5 жовтня
Обстріли Сумщини 5 жовтня

Aндрій Сaдoвий, порадив львів'янам готуватися до найгіршого цієї зими й закуповувати буржуйки.
На зустрічі з місцевою громадою і бізнесом він зазначив, що електропостачання в місті може не бути ні години та дні, а цілий місяць.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:28 Ответить
Це не росіяни , а людиноподібні істоти і мразь ,
яка знищує Украінців і всю інфрастурктуру в нашій країні ,
краще здохніть разом зі своїм ублюдком і серійним вбивцею
хутіним , досить знущатися над мирною Укрвїною 😡
показать весь комментарий
06.10.2024 10:37 Ответить
 
 