Ночью и утром россияне обстреляли 4 громады на приграничные Сумщины, всего за сутки нанесли 144 удара по территории области. Ранены 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, зафиксировано 10 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская громады.
- Великописаревская громада: осуществлены удары FPV-дронами (2 взрыва).
- Миропольская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва) и КАБ (1 взрыв).
- Хотинская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
Кроме того, в небе над Сумщиной украинские защитники уничтожили 5 вражеских "Шахедов".
По данным полиции Сумской области, за прошедшие сутки враг совершил 144 удара по территории Сумской области. В общем 31 населенный пункт подвергался обстрелам из различных видов оружия.
В результате ударов ранения получили 5 гражданских лиц. Повреждены 2 многоквартирных дома, 6 домохозяйств, 13 частных жилых дома, рейсовый автобус, объект связи, салон красоты, 2 гаража и автомобиль.
