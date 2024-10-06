Вночі та зранку росіяни обстріляли 4 громади на прикордонні Сумщини, загалом за добу завдали 144 удари по території області. Поранено 5 людей. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі і зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська громади.
- Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронами (2 вибухи).
- Миропільська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та КАБ (1 вибух).
- Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).
Крім того, у небі над Сумщиною українські захисники знищили 5 ворожих "Шахедів".
За даними поліції Сумської області, минулої доби ворог здійснив 144 удари по території Сумської області. Загалом 31 населений пункт піддавався обстрілам з різних видів зброї.
Унаслідок ударів поранень зазнали 5 цивільних осіб. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 6 домогосподарств, 13 приватних житлових будинки, рейсовий автобус, об'єкт зв'язку, салон краси, 2 гаражі та автомобіль.
