Вночі та зранку росіяни обстріляли 4 громади на прикордонні Сумщини, загалом за добу завдали 144 удари по території області. Поранено 5 людей. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі і зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська громади.

  • Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронами (2 вибухи).
  • Миропільська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та КАБ (1 вибух).
  • Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на рейсовий автобус, троє поранених. ФОТОрепортаж

Крім того, у небі над Сумщиною українські захисники знищили 5 ворожих "Шахедів".

За даними поліції Сумської області, минулої доби ворог здійснив 144 удари по території Сумської області. Загалом 31 населений пункт піддавався обстрілам з різних видів зброї.

Обстріли Сумщини 5 жовтня

Унаслідок ударів поранень зазнали 5 цивільних осіб. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 6 домогосподарств, 13 приватних житлових будинки, рейсовий автобус, об'єкт зв'язку, салон краси, 2 гаражі та автомобіль.

Також дивіться: На Сумщині вибухотехніки знешкодили 250-кілограмовий російський КАБ та дрон. ФОТОрепортаж

Обстріли Сумщини 5 жовтня
Обстріли Сумщини 5 жовтня
Обстріли Сумщини 5 жовтня
Обстріли Сумщини 5 жовтня
Обстріли Сумщини 5 жовтня
Обстріли Сумщини 5 жовтня

Автор: 

обстріл (30425) Сумська область (4151)
Aндрій Сaдoвий, порадив львів'янам готуватися до найгіршого цієї зими й закуповувати буржуйки.
На зустрічі з місцевою громадою і бізнесом він зазначив, що електропостачання в місті може не бути ні години та дні, а цілий місяць.
показати весь коментар
06.10.2024 10:28 Відповісти
Це не росіяни , а людиноподібні істоти і мразь ,
яка знищує Украінців і всю інфрастурктуру в нашій країні ,
краще здохніть разом зі своїм ублюдком і серійним вбивцею
хутіним , досить знущатися над мирною Укрвїною 😡
показати весь коментар
06.10.2024 10:37 Відповісти
 
 