Рашисты ударили "Шахедом" по Сумам: 4 раненых, среди них - 11-летний мальчик. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 6 октября российские захватчики атаковали ударным беспилотником гражданскую инфраструктуру Сум. Есть пострадавшие.
Об этом сообщили в прокуратуре Сумщины, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 6 октября 2024 года около 21:50 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру города Сумы.
Отмечается, что средство поражения попало в спальный район областного центра.
Последствия атаки
В результате атаки врага 4 человека ранены, среди которых и 11-летний мальчик, 34-летняя женщина и 51-летний и 65-летний мужчины.
Также повреждены 9 частных домов, 2 многоквартирных дома, 3 частных автомобиля.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела:
Полиция Сумщины сообщила, что за прошедшие сутки российские войска нанесли 167 ударов по территории Сумской области. Под огнем оказались 30 населенных пунктов.
Разрушениям подверглись 3 многоэтажки, 22 частных дома и 4 автомобиля.
В то же время 7 октября в небе над Сумской областью противовоздушная оборона уничтожила 8 российских беспилотников "Шахедов", сообщила ОВА.
