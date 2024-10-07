РУС
Рашисты ударили "Шахедом" по Сумам: 4 раненых, среди них - 11-летний мальчик. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 6 октября российские захватчики атаковали ударным беспилотником гражданскую инфраструктуру Сум. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумщины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 6 октября 2024 года около 21:50 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру города Сумы.

Отмечается, что средство поражения попало в спальный район областного центра.

Последствия атаки

В результате атаки врага 4 человека ранены, среди которых и 11-летний мальчик, 34-летняя женщина и 51-летний и 65-летний мужчины.

Также повреждены 9 частных домов, 2 многоквартирных дома, 3 частных автомобиля.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела:

Наслідки атаки Шахеда на Суми 6 жовтня 2024 року
Наслідки атаки Шахеда на Суми 6 жовтня 2024 року
Наслідки атаки Шахеда на Суми 6 жовтня 2024 року
Наслідки атаки Шахеда на Суми 6 жовтня 2024 року
Наслідки атаки Шахеда на Суми 6 жовтня 2024 року

Полиция Сумщины сообщила, что за прошедшие сутки российские войска нанесли 167 ударов по территории Сумской области. Под огнем оказались 30 населенных пунктов.

Разрушениям подверглись 3 многоэтажки, 22 частных дома и 4 автомобиля.

В то же время 7 октября в небе над Сумской областью противовоздушная оборона уничтожила 8 российских беспилотников "Шахедов", сообщила ОВА.

обстрел (29146) Сумы (1235)
пункти незламності розгорнули?
показать весь комментарий
07.10.2024 10:34 Ответить
просто збили дрона не на вході до міста, а на виході,били по серед міста,а впав він на житло і 10 сімей залишилися без домівок перед холодами,я не заперечую що винні кацапи, але навіщо збивати дрони над будинками,як що ведуть ці дрони від кордону ну ні як не розумію!!!??
показать весь комментарий
07.10.2024 14:28 Ответить
 
 