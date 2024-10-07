Рашисты ударили "Шахедом" по Сумам: 4 раненых, среди них - 11-летний мальчик. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 6 октября российские захватчики атаковали ударным беспилотником гражданскую инфраструктуру Сум. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумщины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 6 октября 2024 года около 21:50 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру города Сумы.

Отмечается, что средство поражения попало в спальный район областного центра.

Смотрите также: СБУ проводит меры безопасности в Сумах. Жителей призывают реагировать на требования правоохранителей и иметь с собой документы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Последствия атаки

В результате атаки врага 4 человека ранены, среди которых и 11-летний мальчик, 34-летняя женщина и 51-летний и 65-летний мужчины.

Также повреждены 9 частных домов, 2 многоквартирных дома, 3 частных автомобиля.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела:











Также читайте: В Сумах проблемы с мобильной связью из-за отсутствия электроснабжения

Полиция Сумщины сообщила, что за прошедшие сутки российские войска нанесли 167 ударов по территории Сумской области. Под огнем оказались 30 населенных пунктов.

Разрушениям подверглись 3 многоэтажки, 22 частных дома и 4 автомобиля.

В то же время 7 октября в небе над Сумской областью противовоздушная оборона уничтожила 8 российских беспилотников "Шахедов", сообщила ОВА.

Также читайте: Гуманитарный координатор ООН в Украине Шмале осудил удар россиян по больнице в Сумах: гражданское население и инфраструктура - не мишень