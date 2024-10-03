В Сумах проблемы с мобильной связью из-за отсутствия электроснабжения
Из-за отсутствия электроснабжения в Сумах наблюдаются проблемы с мобильной связью.
Об этом сообщил глава ГВА Алексей Дрозденко, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас наблюдается проблема со связью. Экономим мобильный трафик. Не перегружаем башни связи!" - отметил он.
Ранее в ГВА сообщили, что есть аварийное отключение в Сумском районе и в городе Сумах. Энергетики занимаются ликвидацией аварийной ситуации.
Напомним, ранее в областной военной администрации Сумщины предупреждали о задымлении, которое возникло в результате российских обстрелов.
