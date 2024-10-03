РУС
В Сумах проблемы с мобильной связью из-за отсутствия электроснабжения

У Сумах проблеми із зв'язком через відсутність світла

Из-за отсутствия электроснабжения в Сумах наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Об этом сообщил глава ГВА Алексей Дрозденко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас наблюдается проблема со связью. Экономим мобильный трафик. Не перегружаем башни связи!" - отметил он.

Ранее в ГВА сообщили, что есть аварийное отключение в Сумском районе и в городе Сумах. Энергетики занимаются ликвидацией аварийной ситуации.

Напомним, ранее в областной военной администрации Сумщины предупреждали о задымлении, которое возникло в результате российских обстрелов.

Та не може бути. Як тарифи підняти, щоб генератори купити для станцій, аж бігом. Тільки зв'язку як не було раніше, так і немає зараз.
03.10.2024 14:18 Ответить
І де ж воно, спасіння Сум від щоденних обстрілів?
03.10.2024 14:24 Ответить
Тобто зі світлом у Сумах проблем немає, лише з мобільним зв"язком через відсутність світла?
03.10.2024 14:38 Ответить
 
 