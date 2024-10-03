В Сумах наблюдается задымленность из-за российских обстрелов

В Сумах из-за российских обстрелов возникли пожары, в результате этого в городе наблюдается задымление.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Задымленность, которая сегодня утром наблюдается в городе Сумы - это следствие вражеских обстрелов. Именно из-за вражеских атак произошло возгорание сухой растительности" ,- говорится в сообщении.

Сейчас спасатели работают над обузданием пожаров. Гражданам советуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Напомним, 2 октября российские войска совершили 75 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 168 взрывов.

В результате ночной атаки "шахедов" 2 октября без света и водоснабжения осталась Шостка.

Известно, что в ночь на 3 октября российские войска выпустили по Украине 105 "шахедов". Силы ПВО уничтожили 78 ударных БПЛА, еще 23 локально потеряно.

