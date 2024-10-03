Силы ПВО сбили 78 из 105 ударных вражеских беспилотников, еще 23 локационно потеряны. Один дрон полетел в направлении Беларуси, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь против Украины враг выпустил 105 ударных беспилотников типа "шахед" из Орла, Курска, Приморск-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ

"Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито 78 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, двадцать три вражеских БпЛА локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется", - добавили в ВС ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запустили "Шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы (дополнено)