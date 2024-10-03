РУС
Силы ПВО сбили 78 из 105 ударных вражеских беспилотников, еще 23 локационно потеряны. Один дрон полетел в направлении Беларуси, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь против Украины враг выпустил 105 ударных беспилотников типа "шахед" из Орла, Курска, Приморск-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ

"Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито 78 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, двадцать три вражеских БпЛА локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется", - добавили в ВС ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запустили "Шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы (дополнено)

Знищення шахедів 3 жовтня

От де "Білоруський Гаюн"? Де "великий білоруський журналіст" Тишкевич? Чому не розказують нам - куди діваються "шахеди", що божеволіють" та летять в БРСР?
03.10.2024 08:44 Ответить
ті безпілотники що повертаються на ерефію чи білорашу скоріш за все були без вибухівки, для виявлення ППО
03.10.2024 10:41 Ответить
Може буть.... Один такий на Білорусь повернуть не встиг учора - "отримав у бочину заряд" і впав під Черніговом...
03.10.2024 10:47 Ответить
де ще три гімнюки, сподіваюсь влучили в чисте поле...
03.10.2024 09:07 Ответить
Я так розумію, що локаційно втрачені - це приходи
03.10.2024 10:15 Ответить
Це РЕБ посадила
03.10.2024 12:11 Ответить
Зі звільненням Олещука результативність ППО по БПЛА зросла до 100%. Вочевидь Олещук був диверсантом і не давав збивати та ,,локаційно втрачати'' ворожі безпілотники.
