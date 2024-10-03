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Сили ППО збили 78 зі 105 ударних ворожих безпілотників, ще 23 локаційно втрачено. Один дрон полетів у напрямку Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти України ворог випустив 105 ударних безпілотників типу "шахед" з Орла, Курська, Приморськ-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

У результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

"Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, двадцять три ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється", - додали у ПС ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти запустили "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

Знищення шахедів 3 жовтня

Автор: 

ППО (3224) Повітряні сили (2680) Шахед (1061)


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От де "Білоруський Гаюн"? Де "великий білоруський журналіст" Тишкевич? Чому не розказують нам - куди діваються "шахеди", що божеволіють" та летять в БРСР?
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03.10.2024 08:44 Відповісти
ті безпілотники що повертаються на ерефію чи білорашу скоріш за все були без вибухівки, для виявлення ППО
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03.10.2024 10:41 Відповісти
Може буть.... Один такий на Білорусь повернуть не встиг учора - "отримав у бочину заряд" і впав під Черніговом...
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03.10.2024 10:47 Відповісти
де ще три гімнюки, сподіваюсь влучили в чисте поле...
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03.10.2024 09:07 Відповісти
Я так розумію, що локаційно втрачені - це приходи
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03.10.2024 10:15 Відповісти
Це РЕБ посадила
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03.10.2024 12:11 Відповісти
Зі звільненням Олещука результативність ППО по БПЛА зросла до 100%. Вочевидь Олещук був диверсантом і не давав збивати та ,,локаційно втрачати'' ворожі безпілотники.
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03.10.2024 10:18 Відповісти
 
 