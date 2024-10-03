Сили ППО збили 78 зі 105 ударних ворожих безпілотників, ще 23 локаційно втрачено. Один дрон полетів у напрямку Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти України ворог випустив 105 ударних безпілотників типу "шахед" з Орла, Курська, Приморськ-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

У результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

"Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, двадцять три ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється", - додали у ПС ЗСУ.

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