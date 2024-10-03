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Новини Війна
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Окупанти запустили "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

Ворог запустив

У середу ввечері, 2 жовтня, загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Згодом окупанти запустили "шахеди" й з південного напрямку. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА",- повідомили Повітряні сили о 20:16.

"Полтавська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - попередили ПС о 20:38.

Згодом Повітряні сили повідомили:

  • Ворожі ударні БпЛА з Курської області знаходяться у південній частині Сумщини, рухаються у бік Полтавської області;
  • Ударні БпЛА у північній та центральній частинах Полтавщини, вектор руху південно-західний (Черкаська та Кіровоградська області);
  • Ударні БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

Пізніше ПС повідомили про рух БпЛА з Полтавщини через Черкащину у напрямку Київщини (вектор руху Яготин).

Станом на 23:21 ПС повідомляли про:

  • БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на межі Сумської, Київської та Полтавської областей курс південно-західний;
  • БпЛА у південно-західній частині Чернігівщини, курс західний;БпЛА у північній частині Полтавщини, курс західний та південно-західний;
  • БпЛА в районі Броварів із сходу у західному напрямку;
  • БпЛА в районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);
  • БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;
  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;
  • БпЛА в районі Новий Буг (Миколаївщина) у напрямку Кіровоградської області.

О 00:01 ПС повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Вінницької та Житомирської областей. 

О 00:26 ПС ЗСУ зафіксували ворожі БпЛА в Дніпропетровській області.

О 01:20 Повітряні сили поінформували про наближення російського безпілотника з півночі до Кременчука.

Оновлення щодо руху ударних БпЛА станом на 01:37 3 жовтня:

  • БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини;
  • БпЛА на півночі Полтавщини у південному напрямку;
  • декілька груп БпЛА в районі Семенівка (Полтавщина) курсом на захід;
  • БпЛА в районі Кременчука з півночі;
  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину (напрямок Бровари, Київ);
  • Район Обухова курс західний;
  • БпЛА у напрямку Василькова з північного-заходу;
  • БпЛА на сході Черкащини у напрямку Черкас.

Оновлення щодо руху ударних БпЛА станом на 01:37 3 жовтня:

  • З Черкащини на Вінниччину (р-н. Теплика);
  • район Тульчина, курсом на північний захід;
  • БпЛА між Жмеринкою та Шаргородм у західному напрямку;
  • БпЛА в районі Хотину у напрямку Чернівців;
  • БпЛА в районі Погребище у напрямку Житомира;
  • БпЛА на сході Одеської області, курс північно-західний.

О 02:00 ПС ЗСУ повідомили про загрозу російських безпілотників для Івано-Франківської області.

Читайте також: На територію України залетіли ворожі "Шахеди" (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2680) Шахед (1061)


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Топ коментарі
+5
Здохніть , кляті кацапи ,
та дайте нам спокій 😡
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02.10.2024 21:29
+2
Вже гудять)
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02.10.2024 23:42
+1
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵Поки що з півночі всі БпЛА єдиним курсом повз Сумщину, Полтавщину в бік Кременчуцького водосховища.
Загалом до 20 штук
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02.10.2024 22:00
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Правила форума Рада форумчан
а да ********** як хочуть .
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02.10.2024 21:03 Відповісти
Зе -мразь здає Україну . 73 % повинні виправити помилку, інакше кацапи нас просто знищать, а воно с*ка буде нам дулі крутити з Сраєлю.
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02.10.2024 22:23 Відповісти
Здохніть , кляті кацапи ,
та дайте нам спокій 😡
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02.10.2024 21:29 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵Поки що з півночі всі БпЛА єдиним курсом повз Сумщину, Полтавщину в бік Кременчуцького водосховища.
Загалом до 20 штук
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02.10.2024 22:00 Відповісти
Втпускай кракена ф16
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02.10.2024 22:16 Відповісти
Вже гудять)
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02.10.2024 23:42 Відповісти
угроза применения ударных вражеских БпЛА", - https://t.me/kpszsu/20454 предупредили ВС в 20:38. Источник:
Не примазывайтесь. Вся Украина знает что предупреждает николаевский Ванек.
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02.10.2024 22:56 Відповісти
Москальня не та.
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02.10.2024 23:48 Відповісти
Які ваші дії, непан Зеленський? Відосики чи тягнути кота за хвіст, просячи ППО від донорів, а самі ні в зуб ногою. ..
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03.10.2024 00:24 Відповісти
А хасиди не бояться.
Понад 33,5 тисячі паломників, брацлавських хасидів, зібралися в місті Умань Черкаської області України, щоб відсвяткувати Рош га-Шана, єврейський Новий рік.
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03.10.2024 01:27 Відповісти
Єврейський Новий рік розраховується за місячним календарем і в цьому році відзначається від заходу сонця 2 жовтня до заходу сонця 4 жовтня.
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03.10.2024 01:29 Відповісти
У них свято, а в Україні війна.
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03.10.2024 04:38 Відповісти
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03.10.2024 04:39 Відповісти
 
 