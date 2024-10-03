Окупанти запустили "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

У середу ввечері, 2 жовтня, загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Згодом окупанти запустили "шахеди" й з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА",- повідомили Повітряні сили о 20:16.

"Полтавська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - попередили ПС о 20:38.

Згодом Повітряні сили повідомили:

Ворожі ударні БпЛА з Курської області знаходяться у південній частині Сумщини, рухаються у бік Полтавської області;

Ударні БпЛА у північній та центральній частинах Полтавщини, вектор руху південно-західний (Черкаська та Кіровоградська області);

Ударні БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

Пізніше ПС повідомили про рух БпЛА з Полтавщини через Черкащину у напрямку Київщини (вектор руху Яготин).

Станом на 23:21 ПС повідомляли про:

БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний;

БпЛА на межі Сумської, Київської та Полтавської областей курс південно-західний;

БпЛА у південно-західній частині Чернігівщини, курс західний;БпЛА у північній частині Полтавщини, курс західний та південно-західний;

БпЛА в районі Броварів із сходу у західному напрямку;

БпЛА в районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;

БпЛА в районі Новий Буг (Миколаївщина) у напрямку Кіровоградської області.

О 00:01 ПС повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Вінницької та Житомирської областей.

О 00:26 ПС ЗСУ зафіксували ворожі БпЛА в Дніпропетровській області.

О 01:20 Повітряні сили поінформували про наближення російського безпілотника з півночі до Кременчука.

Оновлення щодо руху ударних БпЛА станом на 01:37 3 жовтня:

БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини;

БпЛА на півночі Полтавщини у південному напрямку;

декілька груп БпЛА в районі Семенівка (Полтавщина) курсом на захід;

БпЛА в районі Кременчука з півночі;

БпЛА з Чернігівщини на Київщину (напрямок Бровари, Київ);

Район Обухова курс західний;

БпЛА у напрямку Василькова з північного-заходу;

БпЛА на сході Черкащини у напрямку Черкас.

Оновлення щодо руху ударних БпЛА станом на 01:37 3 жовтня:

З Черкащини на Вінниччину (р-н. Теплика);

район Тульчина, курсом на північний захід;

БпЛА між Жмеринкою та Шаргородм у західному напрямку;

БпЛА в районі Хотину у напрямку Чернівців;

БпЛА в районі Погребище у напрямку Житомира;

БпЛА на сході Одеської області, курс північно-західний.

О 02:00 ПС ЗСУ повідомили про загрозу російських безпілотників для Івано-Франківської області.

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