Окупанти запустили "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)
У середу ввечері, 2 жовтня, загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Згодом окупанти запустили "шахеди" й з південного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА",- повідомили Повітряні сили о 20:16.
"Полтавська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - попередили ПС о 20:38.
Згодом Повітряні сили повідомили:
- Ворожі ударні БпЛА з Курської області знаходяться у південній частині Сумщини, рухаються у бік Полтавської області;
- Ударні БпЛА у північній та центральній частинах Полтавщини, вектор руху південно-західний (Черкаська та Кіровоградська області);
- Ударні БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.
Пізніше ПС повідомили про рух БпЛА з Полтавщини через Черкащину у напрямку Київщини (вектор руху Яготин).
Станом на 23:21 ПС повідомляли про:
- БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний;
- БпЛА на межі Сумської, Київської та Полтавської областей курс південно-західний;
- БпЛА у південно-західній частині Чернігівщини, курс західний;БпЛА у північній частині Полтавщини, курс західний та південно-західний;
- БпЛА в районі Броварів із сходу у західному напрямку;
- БпЛА в районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;
- БпЛА в районі Новий Буг (Миколаївщина) у напрямку Кіровоградської області.
О 00:01 ПС повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Вінницької та Житомирської областей.
О 00:26 ПС ЗСУ зафіксували ворожі БпЛА в Дніпропетровській області.
О 01:20 Повітряні сили поінформували про наближення російського безпілотника з півночі до Кременчука.
Оновлення щодо руху ударних БпЛА станом на 01:37 3 жовтня:
- БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини;
- БпЛА на півночі Полтавщини у південному напрямку;
- декілька груп БпЛА в районі Семенівка (Полтавщина) курсом на захід;
- БпЛА в районі Кременчука з півночі;
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину (напрямок Бровари, Київ);
- Район Обухова курс західний;
- БпЛА у напрямку Василькова з північного-заходу;
- БпЛА на сході Черкащини у напрямку Черкас.
Оновлення щодо руху ударних БпЛА станом на 01:37 3 жовтня:
- З Черкащини на Вінниччину (р-н. Теплика);
- район Тульчина, курсом на північний захід;
- БпЛА між Жмеринкою та Шаргородм у західному напрямку;
- БпЛА в районі Хотину у напрямку Чернівців;
- БпЛА в районі Погребище у напрямку Житомира;
- БпЛА на сході Одеської області, курс північно-західний.
О 02:00 ПС ЗСУ повідомили про загрозу російських безпілотників для Івано-Франківської області.
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🛵Поки що з півночі всі БпЛА єдиним курсом повз Сумщину, Полтавщину в бік Кременчуцького водосховища.
Загалом до 20 штук
Не примазывайтесь. Вся Украина знает что предупреждает николаевский Ванек.
Понад 33,5 тисячі паломників, брацлавських хасидів, зібралися в місті Умань Черкаської області України, щоб відсвяткувати Рош га-Шана, єврейський Новий рік.