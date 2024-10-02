Оккупанты запустили "Шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы (дополнено)
В среду вечером, 2 октября, захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с северного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сумская область угроза применения ударных вражеских БпЛА",- сообщили Воздушные силы в 20:16.
"Полтавская область угроза применения ударных вражеских БпЛА", - предупредили ВС в 20:38.
Впоследствии Воздушные силы сообщили:
- Вражеские ударные БПЛА из Курской области находятся в южной части Сумщины, двигаются в сторону Полтавской области;
- Ударные БПЛА в северной и центральной частях Полтавщины, вектор движения юго-западный (Черкасская и Кировоградская области);
- Ударные БпЛА из Херсона на Николаевщину, курс северо-западный.
Позже ВС сообщили о движении БПЛА из Полтавщины через Черкасщину в направлении Киевщины (вектор движения Яготын).
По состоянию на 23:21 ВС сообщали:
- БПЛА на юге Сумщины, курс юго-западный;
- БПЛА на границе Сумской, Киевской и Полтавской областей курс юго-западный;
- БпЛА в юго-западной части Черниговщины, курс западный; БпЛА в северной части Полтавщины, курс западный и юго-западный;
- БпЛА в районе Броваров с востока в западном направлении;
- БпЛА в районе Южного и Очакова в направлении Одесской области (курс северо-западный);
- БпЛА из Херсона на Николаевщину;
- БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей курс северо-западный;
- БпЛА в районе Новый Буг (Николаевщина) в направлении Кировоградской области.
та дайте нам спокій 😡
🛵Поки що з півночі всі БпЛА єдиним курсом повз Сумщину, Полтавщину в бік Кременчуцького водосховища.
Загалом до 20 штук
Не примазывайтесь. Вся Украина знает что предупреждает николаевский Ванек.
