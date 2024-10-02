РУС
Оккупанты запустили "Шахеды" с северного и южного направлений, - Воздушные силы (дополнено)

Ворог запустив

В среду вечером, 2 октября, захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сумская область угроза применения ударных вражеских БпЛА",- сообщили Воздушные силы в 20:16.

"Полтавская область угроза применения ударных вражеских БпЛА", - предупредили ВС в 20:38.

Впоследствии Воздушные силы сообщили:

  • Вражеские ударные БПЛА из Курской области находятся в южной части Сумщины, двигаются в сторону Полтавской области;
  • Ударные БПЛА в северной и центральной частях Полтавщины, вектор движения юго-западный (Черкасская и Кировоградская области);
  • Ударные БпЛА из Херсона на Николаевщину, курс северо-западный.

Позже ВС сообщили о движении БПЛА из Полтавщины через Черкасщину в направлении Киевщины (вектор движения Яготын).

По состоянию на 23:21 ВС сообщали:

  • БПЛА на юге Сумщины, курс юго-западный;
  • БПЛА на границе Сумской, Киевской и Полтавской областей курс юго-западный;
  • БпЛА в юго-западной части Черниговщины, курс западный; БпЛА в северной части Полтавщины, курс западный и юго-западный;
  • БпЛА в районе Броваров с востока в западном направлении;
  • БпЛА в районе Южного и Очакова в направлении Одесской области (курс северо-западный);
  • БпЛА из Херсона на Николаевщину;
  • БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей курс северо-западный;
  • БпЛА в районе Новый Буг (Николаевщина) в направлении Кировоградской области.

Читайте также: Ночная атака "шахедов" по Сумщине: Шостка осталась без света и водоснабжения

+5
Здохніть , кляті кацапи ,
та дайте нам спокій 😡
02.10.2024 21:29 Ответить
+2
Вже гудять)
02.10.2024 23:42 Ответить
+1
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵Поки що з півночі всі БпЛА єдиним курсом повз Сумщину, Полтавщину в бік Кременчуцького водосховища.
Загалом до 20 штук
02.10.2024 22:00 Ответить
а да ********** як хочуть .
02.10.2024 21:03 Ответить
Зе -мразь здає Україну . 73 % повинні виправити помилку, інакше кацапи нас просто знищать, а воно с*ка буде нам дулі крутити з Сраєлю.
02.10.2024 22:23 Ответить
Втпускай кракена ф16
02.10.2024 22:16 Ответить
Вже гудять)
02.10.2024 23:42 Ответить
Не примазывайтесь. Вся Украина знает что предупреждает николаевский Ванек.
02.10.2024 22:56 Ответить
Москальня не та.
02.10.2024 23:48 Ответить
Які ваші дії, непан Зеленський? Відосики чи тягнути кота за хвіст, просячи ППО від донорів, а самі ні в зуб ногою. ..
03.10.2024 00:24 Ответить
А хасиди не бояться.
Понад 33,5 тисячі паломників, брацлавських хасидів, зібралися в місті Умань Черкаської області України, щоб відсвяткувати Рош га-Шана, єврейський Новий рік.
03.10.2024 01:27 Ответить
Єврейський Новий рік розраховується за місячним календарем і в цьому році відзначається від заходу сонця 2 жовтня до заходу сонця 4 жовтня.
03.10.2024 01:29 Ответить
У них свято, а в Україні війна.
03.10.2024 04:38 Ответить
