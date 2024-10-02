На територію України залетіли ворожі "Шахеди" (оновлено)

Ввечері 1 жовтня окупанти атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожі ударні БпЛА на Сумщині, курс західний", - йдеться в повідомленні.

Також загроза безпілотників існує для Полтавської та Чернігівської областей.

Оновлення щодо "Шахедів":

Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 22:41:

БпЛА на Полтавщині. Наближається до міста Лубни зі сходу.

БпЛА на Сумщині в районі міста Шоста.

БпЛА на Хорол.

Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 00:17 2 жовтня:

Київська область - загроза ворожих БпЛА!

Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 01:27 2 жовтня:

Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 01:36 2 жовтня:

БпЛА на Білгород-Дністровський.

Харківська область - можлива робота ППО по ворожому БпЛА!

Пізніше ПС ЗСУ повідомили про загрозу російських БпЛА для Чернігівської області.

О 01:55 повторну небезпеку через ворожі безпілотники оголошено для Полтавської області.

Читайте: Знищено 29 із 32 "Шахедів", 3 - локаційно втрачені, - Повітряні сили