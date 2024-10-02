На територію України залетіли ворожі "Шахеди" (оновлено)
Ввечері 1 жовтня окупанти атакують Україну "Шахедами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
"Ворожі ударні БпЛА на Сумщині, курс західний", - йдеться в повідомленні.
Також загроза безпілотників існує для Полтавської та Чернігівської областей.
Оновлення щодо "Шахедів":
Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 22:41:
- БпЛА на Полтавщині. Наближається до міста Лубни зі сходу.
- БпЛА на Сумщині в районі міста Шоста.
- БпЛА на Хорол.
Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 00:17 2 жовтня:
- Київська область - загроза ворожих БпЛА!
Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 01:27 2 жовтня:
- Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 01:36 2 жовтня:
- БпЛА на Білгород-Дністровський.
- Харківська область - можлива робота ППО по ворожому БпЛА!
Пізніше ПС ЗСУ повідомили про загрозу російських БпЛА для Чернігівської області.
О 01:55 повторну небезпеку через ворожі безпілотники оголошено для Полтавської області.
Топ коментарі
+6 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар01.10.2024 21:52
+5 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар01.10.2024 21:57
+4 Pan Lipko
показати весь коментар02.10.2024 00:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання Росія заплатила 275 мільйонів доларів.
Цікаво, що спочатку як компенсація за бомбардувальники в урядових колах фігурувала цифра в 650 мільйонів доларів, потім - 450 мільйонів, а врешті Росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів.
Тобто, реально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».