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Новини
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На територію України залетіли ворожі "Шахеди" (оновлено)

Атака Шахедів 1 жовтня

Ввечері 1 жовтня окупанти атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожі ударні БпЛА на Сумщині, курс західний", - йдеться в повідомленні.

Також загроза безпілотників існує для Полтавської та Чернігівської областей.

Оновлення щодо "Шахедів":

Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 22:41:

  • БпЛА на Полтавщині. Наближається до міста Лубни зі сходу.
  • БпЛА на Сумщині в районі міста Шоста.
  • БпЛА на Хорол.

Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 00:17 2 жовтня:

  • Київська область - загроза ворожих БпЛА!

Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 01:27 2 жовтня:

  • Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Оновлення щодо руху російських безпілотників станом на 01:36 2 жовтня:

  • БпЛА на Білгород-Дністровський.
  • Харківська область - можлива робота ППО по ворожому БпЛА!

Пізніше ПС ЗСУ повідомили про загрозу російських БпЛА для Чернігівської області.

О 01:55 повторну небезпеку через ворожі безпілотники оголошено для Полтавської області.

Читайте: Знищено 29 із 32 "Шахедів", 3 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2680) повітряна тривога (925) Шахед (1061)


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Топ коментарі
+6
Кожен день їх надсилають. Хоча б декілька атак з стратегічної авіації могли б припинити це на декілька місяців. Поки росіяни не побудували нові заводи.
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01.10.2024 21:52
+5
Я про недостатню поміч союзників якщо що.
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01.10.2024 21:57
+4
Який високий штиль. Добре хоч не написали «пролітаючи мимо, випадково залетіли».
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02.10.2024 00:54
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Кожен день їх надсилають. Хоча б декілька атак з стратегічної авіації могли б припинити це на декілька місяців. Поки росіяни не побудували нові заводи.
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01.10.2024 21:52 Відповісти
Я про недостатню поміч союзників якщо що.
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01.10.2024 21:57 Відповісти
8 жовтня 1999 року тодішні прем'єр-міністри України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін підписали угоду - на суму 275 мільйонів доларів.
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02.10.2024 00:31 Відповісти
Відповідно до неї Україна передала за газові борги Росії вісім бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС і 575 ракет Х-55. Також Україна зобов'язалась передати сотні одиниць обладнання для літаків і ще 24 двигуни різних типів.
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02.10.2024 00:32 Відповісти
А ще набагато більше було порізано американською спецтехнікою, спеціально доставленою в Україну для утилізації під нагллядом американських представників
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02.10.2024 01:33 Відповісти
Наші бомбардувальники тепер нас і ********.

За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання Росія заплатила 275 мільйонів доларів.

Цікаво, що спочатку як компенсація за бомбардувальники в урядових колах фігурувала цифра в 650 мільйонів доларів, потім - 450 мільйонів, а врешті Росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів.

Тобто, реально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».
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02.10.2024 00:27 Відповісти
Який високий штиль. Добре хоч не написали «пролітаючи мимо, випадково залетіли».
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02.10.2024 00:54 Відповісти
Ну треба ж якось не дуже радісну інформацію подати з позитивчиком. Вчора десь після 22-ї по цих зальотних у нас працювало ППО, небо було в феєрверках.
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02.10.2024 08:34 Відповісти
Суми. Субота. Ранок. Шахеди чорні на чистому небі. Три, чи більше ППО - кулемети напевно, стріляли. Не влучили. Лікарня і 10 чоловік ... може всі ППО охороняють Київ і все... якось так... а ось Шостку знов відвідали.... Пише цензор - есмінці США допомагали Ізраілю... добре, радий за них....
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02.10.2024 01:17 Відповісти
У шахеда до 4 км висота польоту, а кулемет максимум 1.5 км. До Сум летіти 10 хв. Отож такі й результати.
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02.10.2024 08:43 Відповісти
Давно не палили НПЗ .
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02.10.2024 02:42 Відповісти
остання атака п'ять днів тому.
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02.10.2024 04:15 Відповісти
Ось я і кажу - давно
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02.10.2024 11:10 Відповісти
 
 