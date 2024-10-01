С севера на территорию Украины залетели вражеские "Шахеды" (обновлено)
Вечером 1 октября оккупанты атакуют Украину "Шахедами".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Вражеские ударные БпЛА на Сумщине, курс западный", - говорится в сообщении.
Также угроза беспилотников существует для Полтавской и Черниговской областей.
Обновление относительно "Шахедов"
Обновление относительно движения российских беспилотников по состоянию на 22:41:
- БПЛА в Полтавской области. Приближается к Лубнам с востока.
- БпЛА в Сумской области в районе города Шостка.
- БПЛА на Хорол.
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+6 Людмила Полякова #573716
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За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання Росія заплатила 275 мільйонів доларів.
Цікаво, що спочатку як компенсація за бомбардувальники в урядових колах фігурувала цифра в 650 мільйонів доларів, потім - 450 мільйонів, а врешті Росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів.
Тобто, реально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».