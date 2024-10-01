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С севера на территорию Украины залетели вражеские "Шахеды" (обновлено)

Атака Шахедів 1 жовтня

Вечером 1 октября оккупанты атакуют Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Вражеские ударные БпЛА на Сумщине, курс западный", - говорится в сообщении.

Также угроза беспилотников существует для Полтавской и Черниговской областей.

Обновление относительно "Шахедов"

Обновление относительно движения российских беспилотников по состоянию на 22:41:

  • БПЛА в Полтавской области. Приближается к Лубнам с востока.
  • БпЛА в Сумской области в районе города Шостка.
  • БПЛА на Хорол.

Читайте также: Уничтожены 29 из 32 "Шахедов", 3 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2340) воздушная тревога (796) Шахед (1057)


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Топ комментарии
+6
Кожен день їх надсилають. Хоча б декілька атак з стратегічної авіації могли б припинити це на декілька місяців. Поки росіяни не побудували нові заводи.
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01.10.2024 21:52
+5
Я про недостатню поміч союзників якщо що.
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01.10.2024 21:57
+4
Який високий штиль. Добре хоч не написали «пролітаючи мимо, випадково залетіли».
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02.10.2024 00:54
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Правила форума Совет форумчан
Кожен день їх надсилають. Хоча б декілька атак з стратегічної авіації могли б припинити це на декілька місяців. Поки росіяни не побудували нові заводи.
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01.10.2024 21:52 Ответить
Я про недостатню поміч союзників якщо що.
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01.10.2024 21:57 Ответить
8 жовтня 1999 року тодішні прем'єр-міністри України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін підписали угоду - на суму 275 мільйонів доларів.
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02.10.2024 00:31 Ответить
Відповідно до неї Україна передала за газові борги Росії вісім бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС і 575 ракет Х-55. Також Україна зобов'язалась передати сотні одиниць обладнання для літаків і ще 24 двигуни різних типів.
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02.10.2024 00:32 Ответить
А ще набагато більше було порізано американською спецтехнікою, спеціально доставленою в Україну для утилізації під нагллядом американських представників
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02.10.2024 01:33 Ответить
Наші бомбардувальники тепер нас і ********.

За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання Росія заплатила 275 мільйонів доларів.

Цікаво, що спочатку як компенсація за бомбардувальники в урядових колах фігурувала цифра в 650 мільйонів доларів, потім - 450 мільйонів, а врешті Росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів.

Тобто, реально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».
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02.10.2024 00:27 Ответить
Який високий штиль. Добре хоч не написали «пролітаючи мимо, випадково залетіли».
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02.10.2024 00:54 Ответить
Ну треба ж якось не дуже радісну інформацію подати з позитивчиком. Вчора десь після 22-ї по цих зальотних у нас працювало ППО, небо було в феєрверках.
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02.10.2024 08:34 Ответить
Суми. Субота. Ранок. Шахеди чорні на чистому небі. Три, чи більше ППО - кулемети напевно, стріляли. Не влучили. Лікарня і 10 чоловік ... може всі ППО охороняють Київ і все... якось так... а ось Шостку знов відвідали.... Пише цензор - есмінці США допомагали Ізраілю... добре, радий за них....
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02.10.2024 01:17 Ответить
У шахеда до 4 км висота польоту, а кулемет максимум 1.5 км. До Сум летіти 10 хв. Отож такі й результати.
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02.10.2024 08:43 Ответить
Давно не палили НПЗ .
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02.10.2024 02:42 Ответить
остання атака п'ять днів тому.
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02.10.2024 04:15 Ответить
Ось я і кажу - давно
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02.10.2024 11:10 Ответить
 
 