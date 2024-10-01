С севера на территорию Украины залетели вражеские "Шахеды" (обновлено)

Вечером 1 октября оккупанты атакуют Украину "Шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Вражеские ударные БпЛА на Сумщине, курс западный", - говорится в сообщении.

Также угроза беспилотников существует для Полтавской и Черниговской областей.

Обновление относительно "Шахедов"

Обновление относительно движения российских беспилотников по состоянию на 22:41:

БПЛА в Полтавской области. Приближается к Лубнам с востока.

БпЛА в Сумской области в районе города Шостка.

БПЛА на Хорол.

Читайте также: Уничтожены 29 из 32 "Шахедов", 3 - локационно потеряны, - Воздушные силы