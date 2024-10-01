Уничтожены 29 из 32 "Шахедов", 3 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 1 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину с использованием ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сколько дронов запустил враг?
По данным Воздушных сил, противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда - Крым).
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
Как отмечается, в результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локально потеряны, предварительно без последствий.
Как сообщалось, ночью 1 октября оккупанты запустили "Шахеды" с севера и юга.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Evgen Paramonov #582135
показать весь комментарий01.10.2024 09:24 Ответить Мне нравится 2
Микола Січень #486030
показать весь комментарий01.10.2024 09:33 Ответить Мне нравится 0
Evgen Paramonov #582135
показать весь комментарий01.10.2024 09:41 Ответить Мне нравится 0
Микола Січень #486030
показать весь комментарий01.10.2024 09:55 Ответить Мне нравится 1
Микола Січень #486030
показать весь комментарий01.10.2024 09:57 Ответить Мне нравится 0
Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий02.10.2024 01:20 Ответить Мне нравится 1
Микола Січень #486030
показать весь комментарий01.10.2024 09:35 Ответить Мне нравится 0
anton korsiner #594512
показать весь комментарий01.10.2024 11:34 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль