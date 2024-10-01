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Уничтожены 29 из 32 "Шахедов", 3 - локационно потеряны, - Воздушные силы

шахеди атакують Україну

В ночь на 1 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину с использованием ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

По данным Воздушных сил, противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда - Крым).

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локально потеряны, предварительно без последствий.

Также читайте: Россияне массированно атаковали Украину беспилотниками: взрывы раздавались в ряде областей

Как сообщалось, ночью 1 октября оккупанты запустили "Шахеды" с севера и юга.

Автор: 

ПВО (2784) Воздушные силы (2340) Шахед (1057)


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Что значит локаційно втрачени? Кем втрачени? Намі, чі орками?
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01.10.2024 09:24 Ответить
Забить Мике баки...
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01.10.2024 09:33 Ответить
Хто такий Мікі?
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01.10.2024 09:41 Ответить
Ось https://youtu.be/gSseC6M6oOQ
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01.10.2024 09:55 Ответить
Ким втрачені? Нами,чи орками?
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01.10.2024 09:57 Ответить
Ось я теж міркую... ті, що в-ли по лікарні у мене в Сумах - збиті при ясному небі, чи... як там.... локаційно втрачені? А 10 чоловік і будівля.... що скаже ППО і влада... ми не варті захисту, напевно...
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02.10.2024 01:20 Ответить
Киса, - продолжал Остап, - давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были».
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01.10.2024 09:35 Ответить
Як повідомляв OBOZ.UA, під час операції ЗСУ https://war.obozrevatel.com/ukr/na-kurschini-likviduvali-komandira-desantno-shturmovogo-polku-okupantiv-rosijskij-************-zloviv-fpv-dron.htm в Курській області РФ був ліквідований командир кацапсько-гiтлеровського десантно-штурмового полку підполковник Олександр Курін "Шкіпер". Офіцер армії Путлера Адольфовiча поповнив список "двохотих" земляків внаслідок атаки FPV-дрона. Смикайся в пеклі покидька і нехай чорти відрізають тобі яйця.
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01.10.2024 11:34 Ответить
 
 