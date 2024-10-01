Уничтожены 29 из 32 "Шахедов", 3 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 1 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину с использованием ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

По данным Воздушных сил, противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда - Крым).

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БпЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локально потеряны, предварительно без последствий.

Также читайте: Россияне массированно атаковали Украину беспилотниками: взрывы раздавались в ряде областей

Как сообщалось, ночью 1 октября оккупанты запустили "Шахеды" с севера и юга.